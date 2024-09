Bratislava 22. septembra (TASR) - Väčšinu zaplavených áut sa neoplatí opravovať, náklady môžu prevýšiť ich cenu. Správne by po zatopení auta mala byť vymenená celá elektroinštalácia vozidla, čo znamená náklady vo výške niekoľkých tisíc eur. Uviedol to Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna v súvislosti s povodňami, ktoré postihli nedávno niektoré európske krajiny. Treba podľa neho počítať s tým, že po povodniach sa začnú povrchne opravené autá objavovať v inzercii a v malých autobazároch.



Upozornil, že moderné vozidlá sú plné elektronickej výbavy a bezpečnostných prvkov, po zatopení vykazujú výrazne zvýšenú náchylnosť k poruchám. Kedykoľvek môže kolabovať elektronika, napríklad ABS, ESP alebo prednárazový asistent. "Nepríjemné sú aj časté zlyhania infotainmentov (informačných displejov, pozn. TASR), ktoré sú na vodu veľmi citlivé. Ďalším negatívnym efektom býva v dlhšom časovom horizonte korózia na neobvyklých a skrytých miestach," uviedol Vaněček.



V každom prípade záchrana nepoisteného auta bude podľa neho zložitá. "Pomôže diagnostika, ktorá pozná vyskratované riadiace jednotky, ale otázkou je, či riskovať naštartovanie auta s olejom degradovaným vodou. Ten určite treba pred oživovaním vozidla vymeniť, a to vrátane toho v prevodovke a diferenciáloch," spresnil Vaněček.



Poznamenal, že batéria elektromobilov je síce vodotesná, ale primárne proti odstrekujúcej dažďovej vode. Pokiaľ sa batéria, ktorá býva pri nových vozidlách najčastejšie súčasťou podlahovej plošiny, dostane pod vodu, záruka vodotesnosti neexistuje. "S vytopeným elektromobilom rozhodne nejazdite, nechajte ho doviezť do servisu, kde vám poradia ďalší postup podľa manuálu výrobcu," zdôraznil Vaněček.



S časovým odstupom po záplavách podľa neho zase hrozí, že sa postihnutí majitelia budú snažiť zatopené a povrchne opravené vozidlá predať v súkromnej inzercii alebo v autobazároch. "Bahno býva často aj za tesnením okolo dverí alebo pod palubnou doskou. Veľa napovie aj väčšia miera korózie pod kobercom v batožinovom priestore alebo zápach," priblížil.



Dodal, že najlepšou radou pri kúpe ojazdeného vozidla v čase po povodniach je starostlivosť, opatrnosť a preverený predajca. "Treba požadovať, aby v kúpnej zmluve rozhodne bolo ustanovenie o tom, že vozidlo nebolo zatopené, aby v rámci reklamácie bolo možné žiadať finančnú kompenzáciu," uzatvoril Vaněček.