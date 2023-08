VAIA: Na podporu vedecko-výskumných pracovísk vyčlenili 20 mil. eur

Bratislava 2. augusta (TASR) - Výskumná a inovačná autorita (VAIA) na Úrade vlády SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) vyhlásila dve výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk. Na digitálne a inovačné vouchery je vyčlenených 20 miliónov eur, pričom cieľom je podporiť podniky pri inováciách a digitalizácii, ako aj mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií. Informovali o tom VAIA a SIEA spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva (MH) Petrom Švecom v stredu.



Podpora financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR podľa Šveca umožní zvýšiť podiel inovačných podnikov a uľahčí prenos znalostí, technológií a inovácií. "V štátoch s robustným inovačným ekosystémom sa v praxi osvedčila spolupráca medzi súkromným sektorom, výskumnými a inovačnými kapacitami a vládou. Tieto dve výzvy idú touto cestou a podávajú ruku sektoru malého a stredného podnikania, uviedol Švec. Žiadosti pre obe výzvy sa budú prijímať od 14. augusta 2023 prostredníctvom webu VAIA.



Administrátorom žiadosti je SIEA, ktorá má podľa jej riaditeľa Stanislava Jurikoviča viacročné skúsenosti s implementáciou voucherovej podpory. "Maximálna výška voucheru pre jeden podnik je 15.000 eur a pokryť môžu až 85 % oprávnených výdavkov. Možnosti využitia sú pritom široké a prvé pozitívne skúsenosti často vedú k ďalším užitočným kontaktom", priblížil Jurikovič.







Vouchery patria podľa generálnej riaditeľky VAIA Michaely Krškovej k overeným spôsobom, ako k firmám dostať rýchlo a jednoducho nástroj na dočasné zníženie rizika spojeného s investíciou do nových technológií alebo postupov. Jedným z problémov inovačnej výkonnosti Slovenka je podľa nej nízka inovačná aktivita malých a stredných podnikov. "Takmer 20 miliónov eur tak bude smerovať na podporu malých a stredných podnikov s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky," dodala.



Digitálne vouchery bude možné využiť na vypracovanie návrhov individualizovaných riešení pred podniky v konkrétnych oblastiach, napríklad pri automatizácii, optimalizovaní interných procesov či zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a využívaní umelej inteligencie. Alokácia tejto výzvy je 12,19 milióna eur.



Podpora v rámci výzvy na inovačné vouchery bude zameraná na spoluprácu malých a stredných podnikov prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami a samosprávami. Tieto vouchery bude možné využiť aj na úhradu poplatkov súvisiacich s ochranou priemyselného vlastníctva na Slovensku. Alokácia výzvy je 7,62 milióna eur.