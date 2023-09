VAIA:V národnej stratégii pri 25 opatreniach nezačali s implementáciou

Bratislava 27. septembra (TASR) - V rámci Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií je z 91 opatrení ukončených 15, 47 prebieha podľa plánu, štyri sú oneskorené a pri 25 sa ešte nezačalo s implementáciou. Vyplýva to z informácie o stave implementácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ktorý vypracovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA).



Ku koncu roka 2023 má byť ukončených 10 najväčších projektov. Ide o vyhlásenie všetkých výziev z plánu obnovy, dokončenú záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií. Ku koncu roka má byť ukončená aj revízia výdavkov a kompetencií a návrh cestovnej mapy konsolidácie ministerstiev, agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu výskumu, vývoja a inovácií.



Oneskorenie očakáva VAIA pri všetkých opatreniach s financovaním Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024, ktoré vláda schválila v doložke vplyvov stratégie a doteraz neboli zapracované Ministerstvom financií (MF) SR do návrhu rozpočtu.



"Všetky rezorty, ktorých sa to týka, nezačnú najímať tímy ani pripravovať grantové schémy, kým si nebudú isté, že MF SR zdroje naozaj prevedie. VAIA aktívne komunikuje s MF SR, aby sľúbené zdroje boli čo najskôr alokované a práca na opatreniach sa mohla začať," uviedla VAIA.



Zároveň sa očakáva oneskorenie pri opatreniach, ktorých súčasťou je zmena legislatívy, keďže legislatívny proces je časovo náročný a ovplyvní ho aj predvolebný vývoj. Oneskorenie by mohlo byť aj pri opatreniach, ktorých súčasťou je organizačná zmena a podliehajú politickej podpore povolebnej koalície.



Do ukončených opatrení patria napríklad zriadenie analytickej a talentovej jednotky na VAIA, vyhlásenie výziev z plánu obnovy. Zároveň sa ukončilo revidovanie procesu udeľovania osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Ukončilo sa tiež odmeňovanie zamestnancov prostredníctvom podielu na vlastníctve firmy či reformovanie zdanenia príjmov z kapitálového majetku domácich firiem.