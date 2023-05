VAIA: Vládne investície do výskumu a vývoja zvýšia životnú úroveň

Bratislava 23. mája (TASR) - Zrýchlenie ekonomického rastu, transformácia priemyslu, zatraktívnenie Slovenska pre firmy tvoriace vysokú pridanú hodnotu. Toto všetko by mali priniesť reformy a nové investície do inovácií, vedy, výskumu a talentu. Tieto informácie zazneli na utorkovom predstavení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 s názvom Slovensko, ktoré si verí, ktoré organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) Úradu vlády SR. Hlavným zámerom stratégie je zvýšenie kvality života a konkurencieschopnosti ekonomiky na Slovensku.



"Som presvedčená, že budovaním dôvery dospejeme aj k účinnejšej a zmysluplnejšej spolupráci a v konečnom dôsledku aj prelomovým objavom a špičkovým inováciám zo Slovenska," uviedla generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková. Medzi ciele národnej stratégie patrí posunutie Slovenska z 24. na 14. priečku vEurópskom inovačnom rebríčku, zvýšenie podielu investícií súkromného sektora do vedy ainovácií z0,5 % na 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) či zvýšenie dôvery aspolupráce naprieč výskumným ainovačným ekosystémom.



"Slovensko bolo ako taký dvadsiatnik, ktorý stále ešte žije u svojich rodičov a stále ešte dostáva vreckové. Teraz sa 30-ročné Slovensko ide postaviť na vlastné nohy. Vláda sa zaviazala investovať do vedy, výskumu a inovácií zo štátneho rozpočtu a priemerne plánuje zvyšovať túto investíciu o 14 % ročne až do dosiahnutia približne vyše jednej miliardy ročne v roku 2030," uviedla riaditeľka odboru stratégií VAIA Iva Kleinová.



"Nielenže budeme dávať viac peňazí do výskumu, vývoja a inovácií, udržania a prilákania talentov, ale ešte k tomu chceme lepšie odmeniť tých, ktorí sú výkonní a môžu ťahať Slovensko do 21. storočia," povedal predseda vlády Ľudovít Ódor. Pripomenul, že 22 % vysokoškolákov študuje mimo Slovenska a vrátiť sa chce iba necelá polovica. Nie je preto podľa neho iná cesta, ako zmena prístupu k talentom a k inováciám.



Ciele stratégie chce VAIA dosiahnuť napríklad prechodom na ekonomický model inovatívnej krajiny, ktorý by v dlhodobom horizonte zvýšil HDP odve percentá. Rovnako chce do roku 2030 pritiahnuť 25.000 vysokokvalifikovanýchpracujúcich zo zahraničia, či zvýšiť mieru spoločenskej dôvery zodpovedným riadením verejnej sféry.