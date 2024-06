VAIA: Vo výzve ERC Visiting granty je pre alokovaných 768.000 eur

Bratislava 24. júna (TASR) - Do výzvy Európskej rady pre výskum (ERC) Visiting granty sa žiadatelia môžu prihlásiť už v rámci druhého kola. Je v nej alokovaných 768.000 eur. Určená je výskumníkom v organizáciách na Slovensku, ktorí plánujú predkladať projekty vo výzvach ERC. Informovala o tom Výskumná a inovačná autorita (VAIA) na svojej webovej stránke.



"Podpora v rámci výzvy umožní získať prostriedky mechanizmu prostredníctvom domovskej výskumnej organizácie, v ktorej sú výskumníci zamestnancami, pre účel pobytu výskumníka u držiteľa ERC grantu s cieľom získať skúsenosti a zručnosti na prípravu a podanie vlastného kvalitného ERC projektu," uviedla VAIA.



Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie zo štátneho sektora, neziskového sektora, verejné výskumné inštitúcie a vysoké školy. Celkovú alokáciu tvoria financie z plánu obnovy vo výške 640.000 eur a ďalších 128.000 eur z jeho prostriedkov na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH).



Prihlasovanie do druhého kola je možné do 26. septembra 2024. V prvom kole žiadatelia nepredložili ani jednu žiadosť. "Pre nízky záujem o grantovú pomoc v tejto výzve preto hľadáme možné problémy v nastavení výzvy, ktoré by sme v spolupráci s plánom obnovy dokázali modifikovať v rámci dostupných možností," uzavrela VAIA.