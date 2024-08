Výskumná a inovačná autorita reaguje na analýzu Eurostatu

Bratislava 9. augusta (TASR) - Zvýšené výdavky štátneho rozpočtu schválené v minulom roku v rámci Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, by sa mali v meraniach ukázať v nasledujúcich rokoch. Uviedla to v piatok pre TASR Výskumná a inovačná autorita (VAIA) v reakcii na tohtotýždňovú analýzu Eurostatu zameranú na výdavky jednotlivých členských štátov na výskum a vývoj. V tej sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s najnižšími výdavkami do tejto oblasti.



"Je pravda, že výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj na Slovensku dlhodobo stagnujú. Aj to bol jeden z dôvodov prečo vznikla VAIA, ktorá sa snaží výdavky zo štátneho rozpočtu postupne navyšovať v rámci Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. V tomto roku dosiahli výdavky 415 miliónov eur, čo predstavuje 0,34 % HDP. V predchádzajúcom roku 412 miliónov eur a 407 miliónov eur v roku 2021," priblížila VAIA.



Spresnila tiež, že nedávna analýza Eurostatu zohľadňuje iba zdroje zo štátneho rozpočtu a nie európske finančné prostriedky, ku ktorým patrí napríklad Plán obnovy a odolnosti.



"Súhrnne by v roku 2030 mala smerovať do výskumu, vývoja a inovácií dodatočná jedna miliarda eur oproti súčasnosti, čím dosiahneme úroveň 0,7 % HDP, teda súčasnú priemernú úroveň krajín EÚ," vyčíslili odborníci.



VAIA vznikla v roku 2021 ako útvar Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Zameriava sa na reformu štátnej podpory vedy, výskumu a inovačného ekosystému.