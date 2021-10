Vaillant dostane na prevádzku v Senici investičný stimul

Bratislava 27. októbra (TASR) – Nemecká strojárenská spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production vybuduje v Senici prevádzku na výrobu tepelných čerpadiel kombinovanú s technologickým centrom za 120 miliónov eur. Na túto investíciu firma dostane štátny investičný stimul vo výške 18 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Spoločnosť by mala do roku 2026 vytvoriť 841 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production, ktorý v stredu schválila vláda.



„Činnosť novej prevádzkarne bude zameraná na výrobu modulov exteriérových tepelných čerpadiel (stojace vetracie jednotky) a interiérových hydraulických modulov (stojace a závesné moduly),“ spresnil predkladateľ návrhu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. V súvislosti s investičným zámerom v časti priemyselnej výroby plánuje Vaillant vytvoriť 829 nových pracovných miest a v súvislosti s technologickým centrom 12 nových pracovných miest.



Jediným spoločníkom firmy Vaillant Group Heat Pump Production je nemecký Vaillant GmbH, a tak je firma aj členom nemeckej skupiny Vaillant Group. Globálna skupina má vedúce postavenie v oblasti vývoja a výroby vysokoúčinných výrobkov a riešení pre vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody. S tržbami 2,7 miliardy eur v roku 2020 a približne 15.000 zamestnancami sa skupina Vaillant Group radí medzi najväčšie spoločnosti v európskom sektore vykurovania, vetrania a klimatizácie.