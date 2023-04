Vajcia sú potravinou, ktorej cena za posledné roky výrazne stúpla

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slepačie vajcia sú potravinou, ktorej cena sa za posledné roky výrazne zvýšila. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"Vo februári 2019 sme za 10 vajec zaplatili 1,43 eura, tento rok vo februári to bolo 3,14 eura, čo bola viac ako dvojnásobná cena. Zdražovanie sa prejavilo najmä za posledný rok, kedy cena vajec stúpla o 80 %," spresnili štatistici.



V roku 2022 podľa ŠÚ SR slovenskí farmári vyprodukovali takmer 765 miliónov kusov slepačích vajec, z ktorých takmer dve tretiny mali pôvod v hydinárňach na území Nitrianskeho kraja. Produkcia klesla za posledné tri roky o 7 %, za posledných päť rokov až o 19 %. V prepočte na obyvateľa slovenská produkcia dosahuje niečo vyše 150 kusov vajec za rok.



"Priemerný obyvateľ Slovenska bez ohľadu na vek však spotreboval v roku 2021 až 226 vajec, čo je množstvo vrátane vajec spracovaných do rôznych potravín. V prepočte ide o štyri až päť vajec na obyvateľa týždenne," dodal štatistický úrad.