Valachy: Vyrovnaný rozpočet je nereálny, dlhová brzda je nastavená zle

Bratislava 11. októbra (TASR) - Návrh vyrovnaného rozpočtu je nerealizovateľný a bol pripravený iba kvôli ústavnému zákonu o dlhovej brzde, ktorý predpisuje predstaviť takýto rozpočet. "Je nereálny a bolo by zlé, keby ho parlament prijal," uviedol riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií Juraj Valachy po tom, ako návrh schválila vláda.



Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti je podľa neho v súčasnom znení nastavený zle. Neboli totiž zladené pravidlá pre výdavkové limity a dlhovú brzdu. "Úprava, ktorá by zlaďovala tieto dva zákony, bola v parlamente skoro dva roky. Budeme radi, pokiaľ nový parlament zladí tieto zákony tak, aby k takejto situácii už nedochádzalo," zdôraznil Valachy.



Upozornil, že pokiaľ by naozaj muselo dôjsť k prudkému zlepšeniu verejných financií v zmysle vyrovnaného rozpočtu, slovenská ekonomika by padla do hlbokej recesie. Jej pokles odhaduje IFP na približne 6 %, pričom by veľa ľudí prišlo o prácu.



Na druhej strane, ak vláda neurobí nič s výdavkami ani príjmami, rozpočet v nasledujúcich rokoch dosiahne deficity takmer 7 % hrubého domáceho produktu (HDP). "To je veľmi vysoké číslo, všetci si to uvedomujú a chceme ho znížiť pomaly tak, aby to ekonomika aj ľudia zvládli, na 2 % v horizonte niekoľkých rokov. To je základný cieľ a to si myslím, že prijme aj nová vláda," predpokladá Valachy.



Pripomenul, že rezort financií predstavil návrh možných konsolidačných opatrení, ďalší postup je však už plne v kompetencii novej vlády. Po tom, ako nový kabinet povie svoje konkrétne predstavy, IFP všetky opatrenia a parametre rozpočtu opätovne prepočíta, avizoval šéf inštitútu.



"Pokiaľ vláda bude postupne znižovať deficit tam, kde je ho treba dať, tak ten dopad bude oveľa miernejší ako ten, ktorý sme dali teraz. V každom prípade bude treba škrtať výdavky, bude treba zrejme nejaké dane zvýšiť, ale to je plne kompetencii novej vlády," dodal Valachy.