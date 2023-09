Valaliky Industrial Park a Volvo podpísali zmluvu o kúpe pozemku

Bratislava 18. septembra (TASR) - Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park a spoločnosť Volvo Car Slovakia podpísali v pondelok zmluvu o kúpe pozemku, na ktorom vyrastie nový závod na výrobu automobilov pri Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík.



Upozornila, že vkročením do tejto ďalšej fázy začína spoločnosť Volvo Cars aktívne hľadanie kľúčových talentov a následne i obsadzovanie nových pracovných pozícií v regióne. Spoločnosť plánuje v novom závode vo Valalikoch pri Košiciach zamestnať tisíce zamestnancov, čo výrazne zvýši životnú úroveň v regióne. Výrobná kapacita nového moderného závodu zameraného na elektromobily bude státisíce vozidiel ročne.



Poznamenala, že Volvo sa dlhodobo zameriava na najvyššie globálne štandardy v oblasti energetickej a environmentálnej účinnosti. Nový závod Volvo Car Košice bude využívať iba klimaticky neutrálne zdroje energie v súlade s ambíciou spoločnosti Volvo Cars dosiahnuť do roku 2025 klimaticky neutrálnu výrobu.



Závod na Slovensku bude podľa Pavlusík navrhnutý tak, aby bol lídrom v udržateľnej a efektívnej výrobe prémiových elektrických áut, s dôrazom na zamestnancov, optimalizovanú logistiku a rozloženie priestorov.



Pre Volvo Cars s centrálnym sídlom v Göteborgu bude podľa hovorkyne MH SR nový závod pri Košiciach znamenať významné rozšírenie ich už dnes výraznej pôsobnosti v rámci Európy, zahŕňajúcej technologické centrá, ďalšie výrobné závody a centrálu. Záväzkom spoločnosti je stať sa do roku 2030 výrobcom výhradne elektrických automobilov a stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2040.



Spoločnosť Volvo Cars bola založená v roku 1927 a je jednou z najznámejších a najuznávanejších automobilových značiek na svete s predajom vo viac ako 100 krajinách.