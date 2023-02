Valaliky Industrial Park rokuje o zázemí budúcich investorov

Košice 10. februára (TASR) – Príprava priemyselného parku Valaliky, kde bude stáť závod automobilky Volvo, si vyžaduje vytvorenie komplexnej infraštruktúry, ktorá bude dlhodobo napĺňať požiadavky budúcich investorov, ako aj obyvateľov regiónu. Začiatkom tohto roka došlo k intenzívnym rokovaniam o nájomnom bývaní, budovaní odborných vzdelávacích kapacít či ďalšom využití pôdy z daného územia. Informovala o tom spoločnosť Valaliky Industrial Park (VIP) s tým, že v spolupráci so štátnou správou, samosprávou a Volvo Cars sa hľadajú najvhodnejšie riešenia.



"Investície majú za cieľ riešiť aj súčasné dopravné problémy regiónu, výrazne zvýšiť potrebné kapacity vodovodných a kanalizačných pripojení, a tým umožniť ďalší rozvoj celého regiónu, mesta Košice a k strategickému parku priľahlých obcí. Tieto potreby sa postupne identifikujú a zaraďujú sa do projektu podľa ich priorít," uviedla štátna firma, ktorá lokalitu na investíciu pripravuje.



Do celého procesu sú tak zapojené relevantné subjekty štátnej správy, samosprávy a príslušné orgány. Paralelne prebiehajú rokovania s viacerými ministerstvami vrátane rezortov dopravy, vnútra či financií. V januári sa konali rokovania na úrovni štátnych tajomníkov, zástupcov investora, samospráv a VIP. Predmetom diskusie boli aj konkrétne kroky k spusteniu urýchlenej výstavby nových nájomných bytov a rezidenčného bývania či potreba rozvoja vzdelávania a prípravy na budúce zamestnanie.



"Spoločnosť Valaliky Industrial Park ďalej naplno pokračuje v terénnych prácach. Vzhľadom na prebiehajúcu skrývku ornice je potrebné vypracovávať projekty skrývky s dôrazom na jej následné využitie na poľnohospodárske účely," informovala spoločnosť.



Volvo Cars prezentovalo svoj plán na výstavbu moderného klimaticky neutrálneho závodu, ktorý bude vyrábať len elektrické vozidlá. Tento záväzok sa pritom nebude týkať len procesu výstavby závodu, ale aj výroby a dodávok energie na jej prevádzku, vodozádržných a iných ekologických riešení a opatrení, a to aj v okolí.



"Pracovné tímy Volvo Cars a Valaliky Industrial Park sú maximálne súčinné a spoločne pracujú na príprave územia s cieľom zabezpečiť, aby sa výstavba mohla začať včas tak, aby prvé autá mohli z továrne vyraziť v roku 2027. Spoločne sú v úzkom kontakte s partnermi na všetkých relevantných úrovniach štátnej správy, miestnej samosprávy či vyšším územným celkom, ktorých spolupráca je v naplnení zámeru kľúčová," deklarovala štátna firma.