Valaliky Industrial Park začne stavať infraštruktúru,žiada o povolenie

Valaliky 26. januára (TASR) - Spoločnosť Valaliky Industrial Park začala s podávaním žiadostí o stavebné povolenia. Týkajú sa výstavby externej infraštruktúry, inžinierskych sietí a cestného napojenia pre závod na výrobu automobilov Volvo. Prvá časť stavebných povolení by mala byť ukončená do konca júna, informovala v piatok spoločnosť.



Žiadosti podala na Okresnom úrade (OÚ) v Košiciach, OÚ Košice-okolie a na Ministerstve dopravy (MD) SR. Stavebné konania sa týkajú celej externej infraštruktúry pre strategický park, kde úrady budú posudzovať predloženú projektovú dokumentáciu. Zásadné pre úspech celého projektu sú najmä cestné stavby. Strategický park Valaliky bude napojený na cestu prvej triedy I/17 aj cesty tretej triedy. Okrem toho vybuduje nový diaľničný napájač na rýchlostnú cestu R2-R4 a dlho očakávaný obchvat obce Šebastovce.



Stavebné úrady budú vydávať povolenia na budovanie inžinierskych sietí, realizáciu vodných stavieb vrátane verejného vodovodu, výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie, ako aj na zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd. Povoľovacie konania sa okrem toho týkajú aj budovania plynového pripojenia, elektrickej či dátovej infraštruktúry.



"Aby boli dodržané záväzky z investičnej zmluvy, prioritou je vybudovanie cestnej infraštruktúry pre cestné napojenie závodu Volvo a napojenie parku na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu. Okrem toho, že projekt pomáha budovať nové kapacity, ráta aj so zvýšením už existujúcich elektrických, vodovodných a kanalizačných pripojení či s prepojením verejných vodovodov v okolí. Projekt rieši aj investičný dlh samospráv a napomáha rozvoju regiónu, efektívna spolupráca štátu so samosprávami bude preto kľúčová," uviedol konateľ Valaliky Industrial Park Miloslav Durec.



Keďže stavebné konania zvyčajne trvajú zvyčajne tri až šesť mesiacov, cieľom Valaliky Industrial Park je tieto procesy maximálne urýchliť a mať účinné stavebné povolenia do troch mesiacov. Najneskôr musia byť podľa spoločnosti účinné 30. júna.



V najbližších dňoch sa začínajú aj výberové konania na dodávateľov týchto rozsiahlych stavieb. Samotná výstavba by sa tak mohla po ich ukončení a získaní potrebných povolení začať už v polovici tohto roka.