Valášek: Podobné zákony o kritickej infraštruktúre sú v EÚ štandardné

Bratislava 4. februára (TASR) – Európska komisia (EK) odporúča podobné zákony o kritickej infraštruktúre, ako predložil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vyhlásil to vo štvrtok v rozprave k tomuto návrhu predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí).



"V Európskej únii (EÚ) sú takéto zákony nielenže štandardné, ale dokonca dnes väčšinové, 16 z 27 členských krajín EÚ obdobné zákony má," priblížil. EK ich podľa neho priamo odporúča a zavádza aj mierne penále, ak sa krajiny takýmto spôsobom nechránia. Dôvodom je, že je v záujme EÚ, aby štáty neboli zraniteľné alebo vydierateľné.



Ak ide o podnik európskeho významu, ktorý by mal byť predmetom takejto transakcie, a Slovensko by nekonalo, EK si vyhradzuje právo minimálne spustiť protest. Podotkol však, že EK v tejto veci nemá žiadne záväzné právomoci. "EK jasne hovorí, že tieto rozhodnutia sú v konečnom dôsledku v rukách členských štátov," zdôraznil.



Návrh zákona o kritickej infraštruktúre z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR je momentálne v parlamente v prvom čítaní a poslanci ho prerokúvajú v tzv. zrýchlenom režime. Sulík v pléne skonštatoval, že po schválení tohto zákona by mali byť spoločnosti, ktoré patria do kritickej infraštruktúry, spadajúce pod MH, povinné nahlásiť rezortu, že dochádza k predaju či napríklad konkurzu. Experti na MH následne vyhodnotia, či to môže byť ohrozením pre krajinu. Ak áno, predložia vláde návrh na vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu a vláda by mala rozhodnúť.