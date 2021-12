Valášek za rozpočet nezahlasuje, kritizuje porušené sľuby

Bratislava 14. decembra (TASR) - Nezaradený poslanec Tomáš Valášek nezahlasuje za návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Za negatíva rozpočtu považuje porušené sľuby, potenciálne prázdne sľuby a absenciu sľúbených reforiem. O rozpočte by malo plénum Národnej rady (NR) SR hlasovať v utorok o 17.00 h.



Naďalej podľa Valáška platí, že vina za vysoký dlh padá na politikov Smeru-SD, "ktorí v čase hojna rozhadzovali". Súčasná vláda však podľa neho premeškala príležitosti na nápravu, ktoré sa napriek kríze ponúkali. "Uznávam argument, že to je krízový rozpočet a všetci musia trochu trpieť. To ale neospravedlňuje cynizmus ministra financií, ktorý nereálnymi predpokladmi reforiem či nerealizovateľných stavieb zakrýva škrty, pričom sa chváli navýšením," myslí si poslanec.



Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), kde Valášek pôsobí, kritizuje okrem toho najmä nízke platy v zdravotníctve a školstve. Tvrdí, že v rozpočte malo byť navýšenie financií najmä pre zdravotný sektor, ktorý pandémiou trpí najviac. Kritizuje tiež, že ani školstvo a platové ohodnotenie učiteľov nie je prioritou tejto vlády.