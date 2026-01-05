< sekcia Ekonomika
Valašík: Cieľom Digitálneho obrazu krajiny je mať digitálne Slovensko
Bratislava 5. januára (TASR) - Digitálny obraz krajiny (DOK) má zabezpečiť úplne digitálne Slovensko. Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR Milan Valašík zároveň potvrdil, že tento strategický dokument už pripravujú. „Ide v princípe o zdigitalizovanie celého územia Slovenskej republiky,“ informoval s tým, že Digitálny obraz krajiny bude pre všetkých zdrojom konkrétnych informácií.
„Keď si chcete kúpiť pozemok, vložíte ho do systému a namiesto klasickej územnoplánovacej informácie vám systém vygeneruje, aký objekt na mieste môžete postaviť,“ uviedol príklad Valašík.
„Dostanete informáciu o maximálnej výške, kubatúre, štvorcových metroch alebo iných limitoch. Už v prvom procese budete vedieť, či pozemok má alebo nemá hodnotu,“ priblížil predseda úradu. Uvedený dokument má tento rok predložiť na rokovanie vlády.
Architektonickú politiku Slovenska (APS), ktorú úrad pripravil, vláda už schválila ako prvý dokument tohto druhu začiatkom decembra 2025. „Ide o implementáciu štandardných noriem do prostredia, výstavby, životného prostredia, infraštruktúry a celkovo do toho, ako má moderná európska krajina vyzerať,“ priblížil Valašík.
Úrad bude následne koordinovať a zabezpečovať realizáciu APS a postupne napĺňať jej ciele. „Architektonická politika Slovenska predstavuje historický míľnik nielen pre našu architektúru, ale aj pre Slovensko. Po prvý raz získavame jasnú víziu a rámec systematického rozvoja, aký naša krajina dlhodobo potrebovala,“ vyhlásil po schválení APS predseda úradu.
Plánovaných päť pracovných skupín, ktoré podľa neho budú pracovať na realizácii opatrení, sa zameria na vzdelávanie, digitalizáciu, bývanie, rozvoj sídel a na možnosti využitia eurofondov.
APS má 25 cieľov na zlepšenie kvality vystavaného prostredia a 61 konkrétnych opatrení s určenými časovými míľnikmi. Tie sú rozdelené do štyroch kľúčových oblastí: sídla a krajina, budovy a miesta, spoločnosť a architektúra, ako aj výskum a inovácie.
