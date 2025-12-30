< sekcia Ekonomika
Valašík: Nový stavebný zákon môže skrátiť konanie na desiatky dní
Účinnosťou nového stavebného zákona 1. apríla 2025 prešlo najviac kompetencií práve na UUPV, ktorý ho postupne zavádza do života.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Ak sa zmeny, ktoré priniesol nový stavebný zákon, podarí zaviesť čo najrýchlejšie, stavebné konanie - tak ako ho zamýšľal tvorca zákona Ministerstvo dopravy SR - sa môže skrátiť na dni, prípadne na niekoľko desiatok dní. Ako informoval predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR Milan Valašík, stavebný zákon je nový a nie je na 100 percent dokonalý.
„Z môjho pohľadu napĺňa svoj účel, pre ktorý vznikol. Pri každej novej právnej úprave sa prirodzene objavia nejaké nedostatky,“ uviedol Valašík. Cieľom úradu je podľa neho čo najviac zrýchliť a zjednodušiť procesy a postupne zlepšovať stavebný zákon a jeho uplatňovanie v praxi.
„Náš úrad systematicky zbiera podnety od verejnosti, stavebných úradov, našich regionálnych úradov, stavebných inžinierov, architektov a ďalších, ktoré priebežne vyhodnocujeme a spracúvame tak, aby sa mohli legislatívne zapracovať,“ povedal predseda UUPV.
K výhradám, že úrad nedostatočne školí o novej stavebnej legislatíve, Valašík poznamenal, že školia všetkých, ktorí o to požiadajú a potrebujú to pre svoju prácu.
„Ide o odbornú verejnosť, pracovníkov stavebných úradov či všetkých kompetentných. Dokonca si dovolím povedať, že sme od 1. apríla doposiaľ vyškolili takmer 7000 ľudí, čo nie je maličkosť,“ odvetil šéf úradu.
Odmietol tvrdenia, že neškolia a nevzdelávajú ľudí, hoci to nie je hlavná časť ich agendy. „Vzdelávame v maximálnej možnej miere. Úrad má svoje kapacity a možnosti, ktoré môžeme prenášať do praxe,“ dodal Valašík.
