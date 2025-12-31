< sekcia Ekonomika
Valašík: Pre šetrenie vrátime peniaze do rozpočtu, nebudeme prepúšťať
Úrad má v roku 2026 schválený rozpočet vo výške zhruba 61,8 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR v rámci konsolidácie verejných financií a šetrenia za tento rok vráti do štátneho rozpočtu približne rovnakú sumu ako vlani. Predseda úradu Milan Valašík o tom informoval pri hodnotení tohto roka s tým, že v roku 2024 vrátili do rozpočtu 18 miliónov eur. Úrad mal v roku 2025 schválený rozpočet v celkovej výške 65,1 milióna eur.
„Čo sa týka zamestnancov, náš úrad nebude prepúšťať. Sme novým úradom, ktorý implementuje nový Stavebný zákon. Pribudla nám agenda. Okrem iného pod naše regionálne úrady a úrad prešiel štátny stavebný dohľad,“ uviedol Valašík. Podľa neho, naopak, prijali okolo 170 ľudí a stále potrebujú prijímať ďalších, pretože agenda úradu je „extrémne rozsiahla“.
Hovorkyňa UUPV Simona Parížeková informovala, že v optimalizácii výdavkov pokračujú naďalej, a to priebežným zefektívňovaním interných procesov či dôslednou kontrolou prevádzkových nákladov.
„Aj preto Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ponúkol nevyužité kancelárske priestory v piatich našich regionálnych úradoch do podnájmu a pripravuje optimalizáciu skladových priestorov,“ priblížila Parížeková.
Celková úspora, ktorú úrad na základe vnútorných analýz predpokladá za rok 2025, bude približne 15 miliónov eur, a to najmä vďaka zníženiu prevádzkových výdavkov a investícií, ako aj osobných výdavkov.
„Úrad realizuje úsporné opatrenia tak, aby neovplyvnili hlavné činnosti a úlohy úradu, a preto kladie dôraz na zachovanie odborných kapacít nevyhnutných na plnenie zákonných úloh,“ vysvetlila Parížeková.
V súvislosti s účinnosťou nového Stavebného zákona (od 1. apríla 2025), so zánikom Slovenskej stavebnej inšpekcie a navýšením kompetencií úradu, bolo podľa hovorkyne pre zachovanie kvality práce nevyhnutné posilniť personálne kapacity úradu a jeho regionálnych úradov. Predpokladaný počet zamestnancov v roku 2026 zatiaľ nie je možné určiť.
„Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude aj naďalej plniť svoje úlohy efektívne, odborne a s dôrazom na hospodárne využívanie verejných prostriedkov,“ dodala Parížeková.
