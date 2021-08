Valeanová: EÚ stavia 41 zaistených parkovísk pre nákladné kamióny

Brusel 9. augusta (TASR) - EÚ v súčasnosti v rámci transeurópskej dopravnej siete buduje 41 nových parkovísk s bezpečnými a zaistenými parkovacími plochami pre nákladné automobily (SSTPA). Uviedla to v pondelok eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová.



Tlačová agentúra Agerpres pripomenula, že komisárka to povedala v rámci odpovede na výzvu rumunského europoslanca Eugena Tomaca. Ten sa na eurokomisiu obrátil s otázkou týkajúcou sa ochrany vodičov cestnej nákladnej dopravy na parkoviskách a počas tranzitu.



Tomac otázku zaslal v súvislosti s vraždou rumunského vodiča Mihaia Spatara, ktorého dobodali na parkovisku vo Francúzsku priamo pred očami jeho manželky. Poslanec okrem toho upozornil na sťažnosti mnohých vodičov i dopravných organizácií v súvislosti s lúpežami, krádežou paliva alebo pašovania migrantov v kamiónoch cestou do Británie.



Komisárka Valeanová pri tejto príležitosti spresnila, že Európska komisia vytvorí potrebný rámec pre stanovovanie certifikačných noriem pre bezpečné a zaistené parkovanie nákladných automobilov v celej Únii. Tento dokument klasifikuje úroveň zabezpečenia každého parkoviska a stanoví minimálny balík služieb pre tieto parkoviská.



Komisia bude finančne podporovať členské štáty a aj súkromných prevádzkovateľov parkovísk pre nákladné kamióny pri budovaní čo najväčšieho počtu bezpečných a zaistených parkovísk pre nákladné autá, alebo pre modernizáciu už existujúcich parkovísk, ktoré nemajú potrebnú bezpečnostnú infraštruktúru a služby.



Nový balík EÚ v oblasti mobility požaduje, aby vodiči nákladných automobilov mali denné a týždenné doby odpočinku pri zaistení optimálnych podmienok bezpečnosti, hygieny a ubytovania. Členské štáty však musia zabezpečiť, aby vodiči tieto podmienky mali k dispozícii.



"Aby sa zaistilo, že vodiči môžu bezpečne odpočívať počas výkonu služby, mali by byť v EÚ vybudované bezpečnejšie a zabezpečenejšie parkoviská pre nákladné autá. V súlade s balíkom opatrení pre mobilitu eurokomisia pripravuje delegovaný akt, ktorým sa stanovujú normy a postupy EÚ pre certifikáciu SSTPA. To vytvorí jasné požiadavky pre úrovne zabezpečenia a spoločnú úroveň služieb pre tieto parkoviská," vysvetlila komisárka.



Počas poslednej výzvy z roku 2019 na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) 11 projektov získalo finančné prostriedky na výstavbu 41 SSTPA v EÚ v rámci transeurópskej dopravnej siete. Komisárka Valeanová pripomenula, že CEF má rozpočet na podporu výstavby ďalších SSTPA aj v období rokov 2021 - 2023.