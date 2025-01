Valeo Foods Group dokončilo akvizíciu spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Bratislava 9. januára (OTS) - Skupina Valeo Foods Group, ktorá patrí k popredným európskym výrobcom sladkostí, snackov a občerstvenia, dokončila akvizíciu spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., ktorú oznamovala v septembri minulého roka.Spoločnosť I.D.C. Holding a.s., ktorá vznikla pred viac ako sto rokmi a je najväčším slovenským producentom oblátok, sušienok, cukroviniek a čokolády v strednej a východnej Európy, predstavuje významný transformačný prírastok do rozširujúceho sa portfólia skupiny Valeo Foods Group.Foto: I.D.C. Holding a.s.I.D.C. Holding, a.s., známy výrobou širokého sortimentu značkových oblátok, sušienok, cukroviniek a sezónnych čokoládových výrobkov, prirodzene zapadá do portfólia cukroviniek skupiny Valeo Foods Group a bude tvoriť základný kameň jej pôsobenia na rýchlo rastúcom východoeurópskom trhu.Generálny riaditeľ skupiny Valeo Foods Group, Ronald Kers, k transakcii uviedol:Foto: I.D.C. Holding a.s.O spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.I.D.C. Holding, a.s. je najväčším výrobcom cukroviniek a trvanlivého pečiva na Slovensku s ročným obratom takmer 200 miliónov eur. Do portfólia patria tradičné a ikonické značky akými sú Horalky, Mila, Lina, Kávenky, Goralky, Moments, Verbena a ďalšie. Skupina má viac ako 1 150 zamestnancov v troch výrobných závodoch na Slovensku a v troch obchodných pobočkách, ktoré sa nachádzajú v Česku, Maďarsku a v Poľsku.Foto: I.D.C. Holding a.s.O skupine Valeo Foods GroupSkupina Valeo Foods Group je jednou z najrýchlejšie rastúcich potravinárskych skupín v Európe a jedným z popredných európskych výrobcov a dodávateľov kvalitných sladkostí, snackov a občerstvenia. Portfólio skupiny Valeo Foods Group s tržbami presahujúcimi 1,6 miliardy eur zahŕňa viac ako 80 značiek, ktoré si užívajú zákazníci vo viac ako 100 krajinách sveta, vrátane značiek Balconi, Pedro, Carstens, Jacobs, Barratt sweets, Fox's Mints, Taveners, Poppets, Rowse Honey a Maple Crest. Skupina zamestnáva viac ako 4 500 zamestnancov v 30 výrobných závodoch a kanceláriách v Spojenom kráľovstve, Taliansku, Nemecku, Holandsku, Írsku, Českej republike a Kanade. Skupina Valeo Foods Group je vo vlastníctve poprednej globálnej investičnej spoločnosti Bain Capital.