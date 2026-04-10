Valné zhromaždenie Skupiny MOL schválilo dividendy
Zisk Skupiny MOL pred zdanením v roku 2025 dosiahol 1,3 miliardy USD (1,11 miliardy eur), čo predstavuje 11-percentný pokles v porovnaní s rokom 2024.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Na valnom zhromaždení Skupiny MOL akcionári rozhodli o vyplatení dividend vo výške 241 miliárd HUF (638,9 milióna eur). Schválili aj správu predstavenstva o finančných výsledkoch za rok 2025, prijali konsolidovanú účtovnú závierku a opätovne zvolili Oszkára Világiho a Györgyho Bacsu za členov predstavenstva na päťročné obdobie. Informovala o tom v piatok spoločnosť Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny.
Zisk Skupiny MOL pred zdanením v roku 2025 dosiahol 1,3 miliardy USD (1,11 miliardy eur), čo predstavuje 11-percentný pokles v porovnaní s rokom 2024. Výsledok ovplyvnila predovšetkým vyššia EBITDA v dôsledku priaznivejšieho vonkajšieho prostredia, vyššie odpisy a amortizácia, ako aj kladný výsledok z finančných operácií v dôsledku posilnenia maďarského forintu.
Schválená výplata dividend vo výške 241 miliárd HUF je vyššia o 9,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Základná dividenda je vo výške približne 180 HUF na akciu a dodatočná mimoriadna dividenda je vo výške približne 120 HUF na akciu, spolu približne 300 HUF na akciu.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi označil rok 2025 za rušný. „Čoraz prísnejšie regulačné prostredie, narušenie dodávok ropy a požiar v rafinérii Duna otestovali našu odolnosť, ale z týchto kríz sme vyšli silnejší. Sústredili sme sa na riešenia - aktívne sme hľadali dialóg s aktérmi, ktorí majú rozhodovaciu právomoc a aj napriek silnému protivetru sme hájili záujmy regiónu,“ uviedol.
Podľa Hernádiho neustále pracovali na diverzifikácii dodávok energií v regióne, pretože väčšia flexibilita v oblasti ropovodov, dodávateľov a rozhodovania je vždy lepšia. „Urobili sme tiež krok vpred v oblasti organizačného rozvoja. Holdingová štruktúra nám poskytuje väčšiu flexibilitu a rýchlejšie rozhodovanie. Sme pripravení na ďalší rast,“ dodal.
Skupina MOL je medzinárodná integrovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti ropy, plynu, petrochémie a maloobchodu so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s 25.000 pracovníkmi. Skupina prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku (Slovnaft) a v Chorvátsku, vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 8 krajinách a prieskumné aktíva v 10 krajinách.
(1 EUR = 377,2 HUF)
(1 EUR = 1,1711 USD)
