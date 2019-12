Valné zhromaždenie vodárni schválilo úver na opravu infraštruktúry

Bratislava 13. decembra (TASR) - Akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) schválili na piatkovom mimoriadnom valnom zhromaždení investičný úver od Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE). Celkovú sumu 50 miliónov eur si bude môcť BVS požičať za 0,07 percenta ročne počas celého obdobia splatnosti. TASR o tom informoval hovorca bratislavských vodární Peter Podstupka.



Spolu s povinným spolufinancovaním investičných projektov zo strany BVS sa tak už od budúceho roka má na opravy vodovodov a kanalizácií použiť 80 miliónov eur. "Podmienkou na čerpanie úveru je schválenie nových cien vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Súhlas s predložením žiadosti na aktualizáciu cien vodného a stočného dnes rovnako schválilo Valné zhromaždenie BVS," uviedol hovorca.



BVS tvrdí, že ide iba o prvý krok, ktorý bude treba urobiť. V najbližších desiatich rokoch bude potrebné okrem zastaranej infraštruktúry vymeniť ďalšie stovky kilometrov vodovodov aj kanalizácií a zároveň zabezpečiť jej ďalší rozvoj.



"V minulosti sa zásadným spôsobom zanedbal nielen rozvoj infraštruktúry, ale aj jej údržba. Vďaka krokom, ktoré sme dnes urobili, bude možné znížiť súčasný investičný dlh do obnovy infraštruktúry takmer o tretinu," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš. Piatkové rozhodnutie valného zhromaždenia podľa neho nie je definitívne riešenie problému.



Úver už pred schválením na Valnom zhromaždení BVS schválil aj risk manažment aj Management Committee Rozvojovej banky Rady Európy. Po rozhodnutí akcionárov BVS sa bude úverom ešte zaoberať správna rada banky. Rozvojová banka Rady Európy financuje projekty udržateľného rastu či environmentálneho charakteru.



BVS v novembri informovala, že v predchádzajúcich rokoch boli zanedbané investície do jej infraštruktúry. Celková suma, ktorú je potrebné akútne investovať iba do opravy vodovodov a kanalizácií, takzvaný investičný dlh, aktuálne presahuje 271 miliónov eur. Momentálne je podľa bratislavských vodární za hranicou svojej teoretickej životnosti viac ako 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí.