V apríli zbankrotovalo 23 podnikateľských subjektov,najmenej tento rok
Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - V apríli 2026 zbankrotovalo 23 podnikateľských subjektov, zatiaľ najmenej za tento rok. V medzimesačnom aj medziročnom porovnaní ide o pokles 8 %. Do konkurzu vstúpil prevádzkovateľ eshopu s módou Factcool, ktorý mal počas pandémie tržby viac ako 80 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi vidíme síce mierne nižší počet bankrotov, z toho však nemôžeme vyvodzovať záver, že sa ekonomická situácia stabilizuje, respektíve po troch kolách konsolidácie obracia k lepšiemu. Z dlhodobých štatistík vieme odpozorovať, že na sklonku jari a v letných mesiacoch býva obvykle nižší počet vyhlásených konkurzov,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
V bankrote sa ocitlo 23 podnikateľských subjektov, z toho bolo 20 eseročiek, jedna akciová spoločnosť a dvaja živnostníci. Najviac, deväť, ich bolo v Bratislavskom kraji, nasleduje Trnavský kraj so štyrmi konkurzmi. Zhodne po tri konkurzy boli vyhlásené v Prešovskom a Košickom kraji, dva v Nitrianskom kraji, po jednom konkurze v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Medzi odvetviami bolo šesť konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode, štyri v priemyselnej výrobe, štyri v odborných, vedeckých a technických činnostiach a tri v stavebníctve.
Najvyšší obrat v aprílovej štatistike patril internetovému predajcovi obuvi a oblečenia FC ecom, prevádzkovateľovi eshopu Factcool. Eseročka nezvládla reštrukturalizačný plán a sama sa poslala do konkurzu. V roku 2024 dosiahla stratu viac ako 8,8 milióna eur pri tržbách 57,48 milióna eur. Dlhy voči štátu nemala.
Bankrot zasiahol výrobcu obuvi z Trenčianskeho kraja, Vulkan Partizánske, ktorý z aprílových firiem v konkurze evidoval najviac zamestnancov, 100 až 149. Ešte v roku 2022 mal tržby takmer 14 miliónov eur. Minulý rok dosiahol tržby 5,75 milióna eur a vysokú stratu viac ako milión eur. Štátnym inštitúciám dlží viac ako 185.000 eur.
Začiatku konkurzného konania čelí aj stavebná eseročka Unistav Teplička z Tepličky nad Váhom, ktorá na trhu pôsobila 22 rokov. V žilinskom regióne vykonávala zákazky pre samosprávy. V súčasnosti čelí desiatkam exekúcií a štátu dlží takmer 1,1 milióna eur.
Reštrukturalizácia bola v apríli povolená jednej spoločnosti so sídlom v Nitrianskom kraji. Ide o topoľčianskeho výrobcu nábytku Decodom, ktorý štátnym inštitúciám dlží 868.612 eur.
V apríli boli podľa registra CRIBIS tri konkurzné konania zastavené a 20 zrušených pre nedostatok majetku. Konkurzné konanie, ktoré predchádza samotnému vyhláseniu bankrotu, začalo v 25 firmách.
