Varga:Maďarsko odmieta silnejšie zasahovanie EK do národných rozpočtov

Budapešť 16. júna (TASR) - Maďarsko odmieta "stále silnejšie zasahovanie" Európskej komisie (EK) do rozpočtov členských krajín. Vyhlásil to v piatok minister financií Mihály Varga. Maďarsko súhlasí s tým, že rozpočtová politika členských štátov by mala byť disciplinovanejšia, dať však v tejto oblasti Komisii nadmerné právomoci by bolo nebezpečné, povedal Varga pred zasadnutím Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) v Luxemburgu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Tvorba rozpočtov by mala zostať v kompetencii národných vlád, ktoré môžu vypracovať politiky prispôsobené ich podmienkam, pokračoval minister. Maďarská vláda sa podľa neho vydala správnou cestou a od pandémie nového koronavírusu tlačí na znižovanie verejného dlhu a rozpočtového deficitu. Návrh rozpočtu na rok 2024 počíta s deficitom vo výške 2,94 % hrubého domáceho produktu (HDP) a verejným dlhom na úrovni 66,7 % HDP, čo je o 10 percentuálnych bodov menej oproti priemeru EÚ, poznamenal Varga.



Ecofin bude v piatok posudzovať dva dôležité dokumenty z dielne Komisie, ktoré predpokladajú rozšírenie jej právomocí a možnosť skrytého zasahovania do hospodárskych politík členských štátov, pokračoval minister. Maďarská vláda ich nemôže akceptovať a nedovolí, aby ohrozili úspechy vlády z posledných rokov, ako napríklad zníženie cien energií pre domácnosti, zdôraznil Varga.