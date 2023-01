Vargová: Samit preberie otázky ekonomického postavenia EÚ vo svete

Brusel 31. januára (TASR) - Mimoriadny februárový samit Európskej únie (EÚ) sa zameria aj na otázku ekonomického postavenia Únie vo svete. V rozhovore pre TASR to v utorok uviedla vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová.



Vargová na stretnutiach veľvyslancov pri EÚ (COREPER) pripravuje pracovnú agendu a podklady, o ktorých rokujú ministri členských krajín eurobloku a šéfovia vlád a štátov na samitoch. Februárový samit bude okrem migrácie riešiť aj ekonomické témy.



Podľa jej slov po vypuknutí vojny proti Ukrajine všetci v EÚ vedeli, že to bude mať dopad na členské krajiny, čo sa ukázalo vo vyšších cenách energií, na náraste inflácie a tretím aspektom je rastúca globálna konkurencia.



Pripomenula, že pre EÚ je v tejto oblasti veľkou výzvou Čína, ale Únia musí riešiť aj dopady amerického zákona na zníženie dopadov inflácie, ktorý vytvára veľké daňové stimuly a úľavy pre firmy, ktoré chcú investovať v Amerike, napríklad do zelených technológií.



"Vnímame to tak, že sa tým vytvárajú nespravodlivé podmienky z pohľadu EÚ. Snaha je zabrániť presunu týchto investícií, mozgov a zručnej pracovnej sily alebo vyrovnať podmienky tak, aby došlo k nejakej rovnováhe," vysvetlila Vargová.



To bude aj úlohou lídrov na samite EÚ, aby rokovali, ako riešiť ekonomickú situáciu eurobloku v globálnom meradle. To, ako si EÚ na celosvetovej scéne dokáže udržať svoje postavenie, svoju ekonomickú silu a silnú priemyselnú bázu.







"Aby sa nestalo, že sa náš priemysel posunie niekde inde a my tak stratíme dôležitý segment hospodárstva," dodala.



Európska komisia podľa nej navrhuje dva kroky - uľahčenie investícií do priemyslu z národných zdrojov, kde prichádza do hry dočasné uvoľnenie pravidiel o štátnej pomoci a vytvorenie takzvaného fondu suverenity.



"Slovensko ako malá krajina má obmedzený priestor na štátnu pomoc pre firmy a priemysel a hovorí, že si treba dobre rozmyslieť, ako to otvoríme, nasmerujeme a obmedzíme, aby sme nezničili výdobytok, ktorý sme dosiahli v EÚ za 30 rokov v podobe jednotného trhu. Ten funguje na princípe konkurencieschopnosti a rovnakých podmienok pre všetkých, malých aj veľkých," upozornila Vargová.



Sú obavy, že ak by došlo k narušeniu pravidiel o štátnej pomoci, EÚ by sa len veľmi ťažko vracala do predošlého férového systému. Aj preto eurokomisia načrtla druhý návrh, vytvorenie fondu európskej suverenity.



Vargová upozornila, že zatiaľ nie sú známe kontúry takéhoto fondu a možnosti, odkiaľ by čerpal zdroje, a či by išlo o pôžičky alebo o granty, ale bol by spravodlivým vyvážením pre menšie krajiny s menšou fiškálnou silou. Tie by práve zdrojmi z tohto fondu podporili niektoré sektory svojho priemyslu.



Zdôraznila ale, že ak sa lídri a krajiny EÚ chcú dohodnúť, že podporia nejaké ekonomické sektory z európskych peňazí, aby to bola pomoc "šitá na mieru", musia najskôr presne vedieť, aké budú dopady amerického zákona o ochrane investícií, a ktoré časti priemyslu a inovačných technológií tento zákon najviac ovplyvní.