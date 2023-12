Varšava obmedzí automobilovú dopravu v centre mesta

Varšava 7. decembra (TASR) - Vo Varšave sa od júla budúceho roka zavádzajú obmedzenia automobilovej dopravy s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. Uznesenie o nízkoemisnej zóne v centre poľskej metropoly prijala vo štvrtok mestská rada. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Do zóny, ktorá sa bude vzťahovať na centrálny mestský obvod a časti priľahlých zón, budú mať povolený vjazd len vozidlá spĺňajúce príslušné emisné normy. To znamená, že pre dieselové autá staršie ako 18 rokov a benzínové vozidlá staršie ako 27 rokov bude platiť zákaz vstupu. Obyvatelia centrálnej zóny, ktorí platia dane vo Varšave, budú od nových noriem oslobodení až do januára 2028. Potom tam nebudú môcť jazdiť s dieselovým vozidlom starším ako 13 rokov alebo benzínovým vozidlom starším ako 22 rokov. Výnimka na dobu neurčitú bude platiť pre vodičov starších ako 70 rokov za predpokladu, že boli vlastníkmi svojich vozidiel pred prijatím uznesenia o nízkoemisnej zóne.



Z nových povinností budú zo zákona vyňaté aj vozidlá záchrannej služby, vozidlá používané osobami so zdravotným postihnutím a školské autobusy. Samospráva prizná výnimky aj vozidlám slúžiacim na mimoriadne účely, ako sú napríklad pohrebné vozidlá.