Vašáková: Čerpanie starých eurofondov do konca júna stúplo na 73,58 %

Bratislava 6. júla (TASR) - Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je k 30. júnu vyčerpaných zo starých eurofondov (na obdobie rokov 2014 až 2020) celkom 10,67 miliardy eur. Ostáva ešte vyčerpať 3,83 miliardy eur. Uviedla to vo štvrtok po rokovaní vlády podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.



"Dostávame sa teda zo 70,41 % vyčerpaných peňazí na 73,58 %. Čerpanie za posledný mesiac bolo vo výške 458 miliónov eur. Prijali sme aj uznesenie vlády, kde sa snažíme naďalej zefektívňovať proces dočerpania starých eufondov, napríklad zjednodušovaním procesu verejného obstarávania. Rezorty budú mať za úlohu nájsť náhradné opatrenia pre prípad, že by nebolo možné zazmluvnené projekty zrealizovať. Sú to tzv. rýchle opatrenia na to, aby sme peniaze do konca roka vedeli vyčerpať," priblížila.



Ďalšie úlohy sa podľa jej slov týkajú jednotlivých rezortov a plánu obnovy. "Týka sa to napríklad rezortu školstva, tretej žiadosti o platbu. Potrebujeme ešte vyhlásiť jeden grant, ide o vyhlásenie online maturity. Máme tam potom úlohy pre ministerstvo investícií ohľadom kvantových komunikačných technológií a superpočítača. Sú tam aj úlohy pre ministerku spravodlivosti, ktoré sa všetky tri týkajú investícií do kúpy a rekonštrukcie súdnych budov," dodala Vašáková.



"Najvyšší nárast čerpania v mesiaci jún sme zaznamenali práve pri Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorý je v gescii ministerstva investícií. Za celé obdobie od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 sme za posledný mesiac zaznamenali najvyššiu úroveň čerpania práve v spomínanom IROP-e, a to 10,84 %. Nárast sa evidoval aj v prípade ostatných operačných programov (OP). Napríklad pri OP Integrovaná infraštruktúra za posledný mesiac narástlo čerpanie o 3,34 % a pri ostatných operačných programoch nárast čerpania bol do 1 %," doplnil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík.