Vašáková: Návrhy k zákonu o ochrane prírody by ohrozili plán obnovy

Bratislava 18. mája (TASR) - Pozmeňujúcimi návrhmi Filipa Kuffu (Život - Národná strana) k novele zákona o ochrane prírody a krajiny by bola tretia žiadosť o platbu z plánu obnovy ohrozená. Vyjadrila sa tak podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková k aktuálnej situácii o novele zákona o ochrane prírody.



"Pozmeňujúce návrhy zasahujú do novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá je súčasťou tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy za 815 miliónov eur, čím by bola táto žiadosť ohrozená. Oslabila by sa tým schopnosť vyhlasovania území s najvyšším stupňom ochrany a znížila celková ambicióznosť reformy národných parkov, ku ktorej sme sa voči Európskej komisii v pláne obnovy zaviazali," uviedla Vašáková.



Schválením pozmeňujúceho návrhu by sa mohli zóny chránených území vyhlásiť až po prerokovaní s dotknutými vlastníkmi pozemkov a po písomnom súhlase so zaradením pozemkov do zón chránených území od známych vlastníkov dotknutých pozemkov, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť. Ak by bol pozemok v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, súhlas by musel byť udelený nadpolovičnou väčšinou hlasov, počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov všetkých spoluvlastníkov. Ak by vlastníci neudelili písomný súhlas, pozemky by nebolo možné zaradiť ani vyhlásiť za chránené územia.



Zároveň, ak by k vymedzeniu spôsobu rozdelenia pozemku vo výlučnom vlastníctve štátu, ktorý sa sčasti nachádza v národnom parku a prechádza na správu parku, nedošlo podľa predpisov, správa národného parku by musela do roka odo dňa prechodu správy zabezpečiť rozdelenie pozemku, odovzdať správu časti pozemku nachádzajúcej sa mimo národného parku správcovi lesného majetku vo vlastníctve štátu alebo Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Následne by musela podať návrh na zápis rozdelenia pozemku a zmenu správcu do katastra nehnuteľností, inak by celý pozemok prešiel do správy správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu alebo SPF.



Parlament bude o návrhu novely zákona o ochrane prírody, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Tomáš Taraba (nezaradený), Štefan Kuffa a Filip Kuffa (obaja Život - Národná strana), hlasovať v utorok 23. mája. Príslušná lehota medzi podaním pozmeňujúcich návrhov a samotným hlasovaním totiž neprešla. Skrátenie tejto lehoty parlament neodsúhlasil.