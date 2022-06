Vašáková: Plán obnovy sa bude aktualizovať, spôsobujú to tri faktory

Bratislava 27. júna (TASR) - Plán obnovy sa bude aktualizovať, je to spôsobené tromi faktormi. Uviedla to na brífingu generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Vladimíra Šuchu.



Prvým je podľa nej zníženie finančnej alokácie. "Konečnú čiastku sa Slovensko dozvie 30. júna, keď EK zverejní aj tých 30 percent, ktoré boli postavené na základe prognóz v čase, keď sa plán obnovy schvaľoval," priblížila.



Druhým faktorom je podľa jej slov navýšenie stavebných nákladov. "V pláne obnovy máme 2,7 miliardy eur v budovách a okolo 650 miliónov eur v tzv. líniových stavbách, takže súčasná inflácia pri cenách materiálov sa nás veľmi dotýka. Budeme musieť hľadať spôsoby, ako to vieme v rámci plánu obnovy implementovať. Je viacero možností, a to pôžička, presun peňazí zo štrukturálnych a investičných fondov, Spoločná poľnohospodárska politika alebo zníženie cieľov, ktoré máme dosiahnuť," spresnila.



Tretím dôležitým faktorom, pre ktorý sa bude plán obnovy revidovať, je podľa Vašákovej skutočnosť, že EK prišla s iniciatívou RePowerEU. "Je to vec, ktorá sa týka odstrihnutia sa od ruských palív. Slovensko, tak ako iné členské krajiny, môže doplniť túto kapitolu, na ktorú dostane aj dodatočné peniaze," oznámila.



"Všetky tieto tri zmeny by sme chceli dať v rámci jednej aktualizácie plánu obnovy," dodala Vašáková.



Zníženie alokácie je podľa Šuchu dobrou správou pre Slovensko, pretože sa neprepadlo tak hlboko v roku 2021 z pohľadu ekonomiky, ako sa očakávalo. "Slovensko fungovalo lepšie, takže preto z 30 percent dostaneme menej. Tá suma bude jasná až na konci (tohto) týždňa, ale dnes vieme, že je to okolo 300 miliónov eur. To v porovnaní s celkovou alokáciou 6,3 miliardy eur je veľmi nízka suma," doplnil Šucha.