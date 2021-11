Vašáková: Rok 2022 bude pri implementácii plánu obnovy kľúčový

Bratislava 11. novembra (TASR) - Rok 2022 bude pri implementácii plánu obnovy pre Slovensko kľúčový. Uviedla to Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR, za účasti generálnej riaditeľky Pracovnej skupiny Európskej komisie (EK) na podporu obnovy a odolnosti Céline Gauerovej na konferencii Plán obnovy pre budúce generácie, pri príležitosti návštevy zástupcov Európskej komisie (EK) na Slovensku.



"Čaká nás teraz fáza implementácie. Tá fáza, na základe skúseností, ktoré máme, bude náročná. Pripravujeme sa na to, chceme ešte tento mesiac dať do medzirezortného pripomienkového konania systém metodiky, kde jasne a jednoducho, ale zároveň transparentne chceme nastaviť proces implementácie," uviedla Vašáková.



"Pre nás rok 2022 bude kľúčový pri implementácii reforiem. Máme splniť 30 míľnikov a cieľov, ktoré dáme do dvoch žiadostí o platby. Do veľkej miery hovoríme pritom o reformách, takže Slovensko v budúcom roku bude dostávať 1,3 miliardy eur. Tieto peniaze dostane hlavne vďaka tomu, že realizuje reformy," priblížila.



Plán obnovy je podľa Vašákovej daný. "Netreba sa zamýšľať nad tým, čo by bolo, keby sme ho spravili nejako inak. Skôr to berme ako rámec, v ktorom sa treba pohybovať, aby sme dosiahli, čo sme si zaumienili. Plán obnovy má Slovensku priniesť vyššiu kvalitu života, Slovensko 'dať do formy'. To, že za to budeme dostávať ešte peniaze z EK, je bonus, ale nie je to ten prvotný cieľ," poznamenala.



"V prvej žiadosti o platby máme 14 vecí, ktoré musíme splniť, pri 11 evidujeme, že je veľká šanca, že sa nám to podarí spraviť do konca roku. Máme tam tri oblasti tzv. červené, pri ktorých vidíme riziko omeškania. Veľmi intenzívne komunikujeme s danými rezortmi, aby omeškanie bolo čo najmenšie a nedošlo k prílišnému zdržaniu pri podávaní žiadosti o platbu, ktorú stále plánujeme podať v apríli," dodala Vašáková.







Podľa Gauerovej je slovenský plán obnovy výborný a veľmi ambiciózny, ale nie je v EÚ jediný taký. Napríklad ambiciózny plán má aj Španielsko. "Taliansko má napríklad ambiciózny plán v oblasti súdnictva," priblížila Gauerová.



"Zatiaľ som mala dobrý dojem z profesionality ľudí, ktorí robia (na Slovensku) s plánom obnovy. Máte výborný plán, nerozmýšľajte však, že by ste niečo v ňom spravili inak. Realizujte, realizujte. Robte čo najrýchlejšie," dodala generálna riaditeľka Pracovnej skupiny EK na podporu obnovy a odolnosti.