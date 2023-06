Vašáková: Rokovania o revízii plánu obnovy boli náročné

Bratislava 28. júna (TASR) - Rokovania o revízii slovenského plánu obnovy boli náročné. Uviedla to v stredu po rokovaní vládneho kabinetu podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková v súvislosti s tým, že Európska komisia (EK) v pondelok (26. 6.) kladne posúdila upravený slovenský plán obnovy.



"EK nám kladne posúdila revíziu plánu obnovy a novú kapitolu REpowerEU. Tieto rokovania s EK boli náročné, bolo veľmi ťažké dosiahnuť nejakú odchýlku od pôvodného textu. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo reflektovať nárast stavebných nákladov. To znamená, že Slovensko nemusí siahať do štátneho rozpočtu, aby dofinancovalo investície, ktoré máme v pláne obnovy," priblížila.



Slovensku sa podľa jej slov zároveň podarilo "posunúť v čase niektoré míľniky a ciele", ktoré sa tak stávajú realistickejšie. "Ide hlavne o stavebné investície. Hovoríme o nemocniciach, škôlkach, rekonštrukciách súdnych budov, takže pre Slovensko naozaj veľmi vítané zmeny," zdôraznila.



"Takisto sa nám podarilo zmeniť aj texty niektorých míľnikov a cieľov. To znamená napríklad, že u univerzít nehovoríme už o tvrdom spájaní, ale hovoríme o konzorciách. Takže naozaj sú to zmeny, ktoré vyplývajú aj z aplikačnej praxe a vyplývajú z toho, čo tu na Slovensku vieme zrealizovať. Podarilo sa nám napríklad doplniť kotly na biomasu či biometán," poznamenala.



Nová kapitola REpowerEU podľa Vašákovej znamená nové investície a nové reformy. "Ide o investície do prenosovej siete, do distribučných sústav s cieľom podporiť zapájanie obnoviteľných zdrojov, ale tiež s cieľom znižovať cenu elektrickej energie," povedala.



Revízia plánu obnovy podľa nej tiež znamená "doliatie peňazí do existujúcich investícií, ktorým sa veľmi dobre darí". "Sú to napríklad rekonštrukcie historických a pamiatkových budov. Je tam ďalšia podpora pre schému Obnov dom, kde budeme pamätať aj na sociálne slabšie skupiny. Takisto sú tam peniaze na nové električky a na nové vlaky, kde podporíme investície, ktoré sme už mali v pôvodnom pláne obnovy," dodala Vašáková.