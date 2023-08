Vašáková: SR má v čerpaní eurofondov medzery, ČR je medzi najlepšími

Praha 22. augusta (TASR) - Slovensko má v čerpaní eurofondov medzery, zatiaľ čo Česko je v tejto oblasti na treťom mieste v rámci celej EÚ. Na návšteve Prahy to uviedla podpredsedníčka slovenskej vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. Spoločne s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrom Balíkom sa chcú v Česku inšpirovať, ako európske prostriedky čerpať efektívnejšie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Slovensko, čo sa týka čerpania eurofondov, má určité medzery. Takže sme veľmi radi, že môžeme čerpať inšpiráciu od ČR. Ide najmä o procesy verejného obstarávania, programovanie, ale takisto aj kontrolu a audit," spresnila podpredsedníčka vlády.



Naopak, SR je na tom podľa nej relatívne dobre v pláne obnovy. "Ideme si podať tretiu žiadosť o platbu v septembri. Tu môžeme my poskytnúť skúsenosť, ktorú už máme s rokovaním s Európskou komisiou a pri príprave tohto plánu," ponúkla pomoc českému ministrovi pre miestny rozvoj Ivanovi Bartošovi.



Zdôraznila, že jednou z priorít úradníckej vlády je zvýšiť čerpanie európskych prostriedkov. "Chceme minimalizovať riziko prepadnutia peňazí a dočerpať to staré programovacie obdobie," povedala Vašáková. Pre ďalšiu vládu pripravujú strategický dokument z toho, čo zistili na svojich výjazdoch v Poľsku a ČR.



Slovensko je aktuálne v čerpaní starých eurofondov na 22. mieste s bilanciou čerpania takmer 76 %, zatiaľ čo Česko využilo už takmer 92 % zo svojej alokácie a v rámci celej EÚ je v čerpaní na treťom mieste. "Pilotujeme nové riešenie pre čerpanie eurofondov na nové programové obdobie. Počet operačných programov sme znížili z 11 na jeden. Veríme, že toto zjednodušenie bude mať na čerpanie efekt," dodal Balík.



Vašáková a Balík v rámci pracovnej návštevy ČR navštívili centrálne dispečerské pracovisko českej Správy železníc, špecializované dátové centrum a Edukačnú platformu EDUBO pre bezpečné on-line vyučovanie. Minister ešte navštívi Centrum experimentálnej geotechniky či Digitálnu a informačnú agentúru.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)