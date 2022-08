Vašáková: Z plánu obnovy spustíme ešte takmer 100 výziev

Bratislava 28. augusta (TASR) – Slovensko už v prvej žiadosti o platbu z plánu obnovy dostalo zhruba 400 miliónov eur. Tento rok sa chystá spustenie približne 60 výziev, v nasledujúcich rokoch takmer 40. Vyše 30 výziev už pritom bolo spustených. Pre TASR to uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.



SR dostala v októbri minulého roka preddavkovú platbu vo výške 13 % z celkovej sumy. Na Slovensko už prišli aj prvé peniaze za plnenie 14 míľnikov, ktoré boli v prvej žiadosti o platbu. Tieto financie SR dostala koncom júla tohto roku. Momentálne sa pripravuje druhá žiadosť o platbu, ktorá by mala ísť koncom októbra tohto roku.



Vašáková zároveň priblížila, že sa chystá aj aktualizácia plánu obnovy. Realizovať by sa mala túto jeseň. "Nebudeme pridávať žiadne opatrenia, budeme upravovať alokácie, prípadne rušiť nejaké investície, keďže nám poklesla alokácia," skonštatovala pre TASR.



Dôvodom aktualizácie je zníženie finančnej alokácie spôsobené tým, že v rokoch 2020 a 2021 mala SR vyšší hrubý domáci produkt (HDP), ako sa pôvodne predpokladalo. Ďalším dôvodom revidovania plánu obnovy je nárast najmä stavebných nákladov. "Tým, že v pláne obnovy máme 2,7 miliardy eur v stavbách, tak nás to výrazne postihne, a pokiaľ by sme plán nerevidovali, naozaj sa môže stať, že veľká časť tých nákladov by musela byť hradená zo štátneho rozpočtu," podotkla Vašáková.



Posledný dôvod na aktualizáciu sa týka novej kapitoly RePower EÚ, ktorá by mala riešiť odstrihnutie sa od ruských palív. Vašáková spresnila, že v pôvodnom návrhu Európskej komisie (EK) sa počítalo s dodatočným zdrojmi 350 miliónov eur pre Slovensko na kapitolu RePower EÚ. Táto kapitola však závisí od procesov na európskej úrovni, takže pripravovaná aktualizácia sa bude týkať len prvých dvoch dôvodov.