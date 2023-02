Vašečka: Štyri výnimky zo zákazu nedeľného predaja sú rozumný ústupok

Bratislava 22. februára (TASR) - Predkladateľ novely Zákonníka práce o obmedzení nedeľnej práce v obchodoch, Richard Vašečka (OĽANO), považuje za rozumný ústupok umožniť nedeľný predaj v najsilnejšom predajnom období, teda tri nedele pred Vianocami a poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka. Kontroverzný návrh na zákaz nedeľného predaja parlament vrátil predkladateľovi na dopracovanie a podľa poslanca by sa ním mala Národná rada SR znova zaoberať na marcovej schôdzi.



Vašečka sa k téme stretol so zástupcami odborárov aj zamestnávateľov. "Veľmi pozorne som si vypočul aj pripomienky zástupcov viacerých obchodníckych združení," uviedol v stredu Vašečka. "Verím, že tak ako sektor i spotrebitelia bez väčších problémov prijali voľno počas štátnych sviatkov, akceptujú ho aj počas nedieľ," dodal.



Návrh si vyslúžil kritiku najmä od maloobchodníkov, ale napríklad aj od opozičnej strany SaS. Zamestnávatelia upozornili, že obmedzenie pripraví o prácu niekoľko tisíc ľudí a zostávajúcich zamestnancov pripraví o príplatky. Aj v prípade schválenia návrhu zostane nedeľná práca realitou pre desiatky tisíc ďalších zamestnancov v gastrosektore, službách, zdravotníctve či nepretržitých prevádzkach podnikov. Podľa Vašečku príplatky za víkendy a nočné nemôžu byť piliermi dôstojného ohodnotenia práce.



Stretnutie s odborármi prinieslo podľa Vašečku zhodu vo viacerých, pre obe strany zásadných, bodoch. "Môžem konštatovať, že som veľmi spokojný. Zhodujeme sa v tom, že zamestnancom, predovšetkým matkám s deťmi, treba umožniť stráviť nedeľu ako skutočný deň pracovného pokoja, bez zhonu v zamestnaní, so svojimi rodinami," uviedol poslanec. Obmedzenie práce v nedeľu vníma ako správny trend. "Je to krok potrebný k zosúladeniu pracovného a rodinného života, rovnako k vyššej kvalite života a zdravia zamestnancov," dodal.