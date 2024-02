Vattenfall plánuje v 1. polovici roka 2030 sprevádzkovať nový reaktor

Štokholm 19. februára (TASR) - Švédska energetická spoločnosť Vattenfall v pondelok oznámila, že v prvej polovici roka 2030 chce uviesť do prevádzky nový jadrový reaktor. Rozhodnutie nadväzuje na pilotnú štúdiu výstavby najmenej dvoch malých modulárnych reaktorov (SMR) v jadrovej elektrárni Ringhals na juhozápade krajiny, na ktorej začala spoločnosť pracovať v júni 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dospeli sme k záveru, že existujú dobré podmienky na výstavbu novej jadrovej elektrárne na polostrove Varo, ale na výber typu reaktora je ešte priskoro," uviedla vo vyhlásení Desiree Comstedtová, viceprezidentka pre novú jadrovú energetiku spoločnosti Vattenfall. "Ambícia mať prvý reaktor v prevádzke do prvej polovice roka 2030 zostáva," dodala.



V novembri švédska koaličná vláda predstavila plány na masívne rozšírenie jadrovej energie v krajine. V tom čase uviedla, že do roka 2035 chce dosiahnuť zvýšenie výroby v rozsahu zodpovedajúcom dvom jadrovým reaktorom, pričom do roka 2045 má nasledovať ďalšie "masívne rozšírenie". V záveroch svojej štúdie spoločnosť uviedla, že lokalita Ringhals je vhodná pre novú jadrovú elektráreň, aj keď s určitými obmedzeniami vzhľadom na blízkosť prírodných rezervácií.



Škandinávska krajina v roku 1980 v nezáväznom referende odhlasovala postupné ukončenie využívania jadrovej energie. Odvtedy Švédsko odstavilo šesť zo svojich 12 reaktorov a zvyšné reaktory v troch elektrárňach dnes vyrábajú približne 30 % elektrickej energie spotrebovanej v krajine. V roku 2016 vznikla široká politická zhoda na rozšírení jadrovej energie v dohľadnej budúcnosti, čím sa otvorila cesta pre výstavbu nových reaktorov.