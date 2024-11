Vattenfall plánuje v Nemecku investovať do obnoviteľných zdrojov

Berlín 11. novembra (TASR) - Švédska energetická spoločnosť Vattenfall plánuje do roku 2028 investovať v Nemecku viac ako päť miliárd eur do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nemecko je najrýchlejšie rastúci trh s obnoviteľnými zdrojmi energie v Európe," uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Robert Zurawski. Očakáva sa, že dopyt po elektrickej energii v Nemecku do roku 2030 vzrastie o 40 % a do roku 2045 by sa mohol zdvojnásobiť. "Vidíme tu širokú škálu rastových príležitostí pre naše rastúce podnikanie v oblasti výroby energie bez fosílnych zdrojov," dodal Zurawski.



Vattenfall plánuje do roku 2030 v Nemecku budovať každý rok solárne parky s výkonom 500 megawattov (MW) a batériové úložiská s kapacitou 300 MW. Spoločnosť už v Severnom mori stavia dva veterné parky Nordlicht 1 a Nordlicht 2 s kapacitou 1,6 gigawattov (GW), ktoré plánuje pripojiť do siete v roku 2028.