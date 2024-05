Väznica v B.Bystrici by mohla prejsť obnovou na úspornejšiu

Bratislava 31. mája (TASR) - Energetickou obnovou by mohla prejsť budova Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrice. Budova v správe Ministerstva spravodlivosti SR bola zaradená do Plánu obnovy relevantných budov na rok 2024, ktorého návrh Ministerstvo dopravy SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Predpokladané náklady na obnovu sú viac ako 828.000 eur, financované majú byť zo štátneho rozpočtu. Návrh musí ešte schváliť vláda.



Plánovaná obnova budovy s celkovou podlahovou plochou 387 štvorcových metrov (m2) by podľa materiálu predloženého do MPK mala byť ukončená v roku 2025. Energetickou obnovou budovy by sa malo usporiť 188,61 kilowatthodiny (kWh) na m2/rok. V rámci obnovy budovy je naplánované okrem iného aj zateplenie obvodového plášťa, montáž vonkajších žalúzií, významná obnova technického systému budovy, komplexná výmena elektroinštalácie či výmena strechy.



Európska únia podľa smernice o energetickej efektívnosti požaduje od členských štátov, aby každoročne obnovovali tri percentá z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS).



Plány obnovy relevantných budov vypracováva rezort dopravy každoročne od roku 2015. Do plánu môžu byť zaradené len budovy ÚOŠS, ktoré majú k obnove pripravenú minimálne projektovú dokumentáciu, podanú žiadosť o vydanie stavebného povolenia a zabezpečené financovanie.



Na rok 2023 boli do plánu obnovy zaradené tri budovy v správe Ministerstva obrany SR. Celková plocha budov určených na obnovu bola 3777 m2. Ukončenie obnovy týchto budov je naplánované na november 2024. Pracuje sa ešte na obnove budovy v správe rezortu obrany, ktorá bola zaradená do plánu obnovy ešte v roku 2022. Plánovaný termín ukončenia je v roku 2026.



"Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov po ich obnove bude v konečnom dôsledku znamenať nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na ich prevádzku, ale aj zlepšenie tepelnej pohody (leto, zima) a kvality vnútorného prostredia, čo má vplyv na zlepšovanie pracovného prostredia," zhodnotil rezort dopravy v materiáli predloženom do MPK.