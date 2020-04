Vážny: Pri programe je menej niekedy viac,vláda zabudla na koronakrízu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Vláda predložila programové vyhlásenie vlády (PVV), ako keby štát vôbec nečelil kríze. Vyhlásil to opozičný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD), podľa ktorého je program nerealistický. Koaličným poslancom odkázal, že "menej je niekedy viac".



"Plne si uvedomujem, v akej situácii sa vláda nachádza. Tentoraz nie je ohrozené len hospodárstvo, ale aj životy ľudí, ale po prečítaní PVV som si nie vedomý, či si kabinet uvedomuje vážnosť situácie," povedal Vážny.



Očakával by, že vláda predloží reálny plán. "Svetová ekonomika zažíva otrasy, Slovensko je proexportne orientovanou krajinou. PVV je napísané tak, ako keby sme boli stále vo volebnej kampani a ako keby ekonomické prognózy stále očakávali ekonomický rast. V tomto prípade je menej niekedy viac," vyhlásil Vážny. Vyčíslil, že len za rezort dopravy si vláda stanovila 107 cieľov. "To nemôžete myslieť vážne?" pýtal sa koaličných poslancov Vážny. Vláda by podľa neho mala zadefinovať jednotlivé priority aj s finančným vyčíslením a mala by robiť len realizovateľné opatrenia. "Nie tieto nereálne sľuby. Chcete skoro všetko, ale musíte si uvedomiť, že volebná kampaň sa skončila," tvrdí Vážny.



Eurofondom sa podľa neho PVV nevenuje dostatočne, kritizoval aj viaceré zámery v oblasti dopravy, ktoré sa podľa neho budú ťažko realizovať v súčasnej situácii, nejasnosti sú aj pri verejnom obstarávaní. "Je potrebné dopracovať ciele o časový harmonogram. Predložený materiál PVV je z ríše rozprávok," doplnil Vážny s tým, že PVV by malo byť merateľné a časovo ohraničené. "Ako sa v tom majú vyznať občania, keď v tom nemáte jasno v koalícii," tvrdí Vážny. Predložil preto pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada, aby vláda do 30. septembra tohto roka predložila PVV s časovým a vecným harmonogramom konkrétnych cieľov, ktoré budú vo volebnom období zrealizované, vrátane ich finančného zabezpečenia.



Reagovali na neho viacerí koaliční poslanci. Poslanec SaS Ondrej Dostál mu adresoval, že Vážny bol štyrikrát súčasťou vlády a nikdy vyčíslenie finančného zabezpečenia vláda Smeru-SD nepredkladala. "Prečo ste tak neurobili?" povedal Dostál. Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) má tiež rovnaký názor. "Stále sedíte na stoličke generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Mali by ste vystúpiť a povedať, ako idete plniť povinnosti v súvislosti s ochorením COVID-19," myslí si Zemanová. Poslankyňa Zita Pleštinská (OĽaNO) sa pýtala, prečo nie je dokončená diaľnica do Košíc, keďže bol v minulosti ministrom dopravy. "Tunel Višňové je tiež vaša kauza, to už nehovorím o mýtnom tendri. Nemáte morálne právo kritizovať PVV, ktoré je v oblasti dopravy ambiciózne," dodala Pleštinská.