V Banskobystrickom kraji sa vlani ubytovalo takmer 720.000 ľudí
Medzi najväčšie atraktivity patria múzeá a technické pamiatky.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. marca (TASR) - V roku 2025 sa v Banskobystrickom kraji ubytovalo takmer 720.000 návštevníkov. Medzi najväčšie atraktivity patria múzeá a technické pamiatky. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Spresnila, že podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa v zariadeniach ubytovalo o 7,82 percenta viac turistov ako v roku 2024. Najvýraznejší medziročný rast návštevnosti počas minulého roka zaznamenali najmä v septembri (takmer 19 percent), v máji a júni. Zvýšenie návštevnosti evidovali aj zimné mesiace, február (11,6 percenta) a január (10,5 percenta).
V roku 2025 prišlo do ubytovacích zariadení v kraji 618.344 domácich návštevníkov, zahraničných bolo 100.843. „Podiel zahraničných turistov na celkovej návštevnosti sa mierne zvýšil z 13 percent v roku 2024 na 14 percent v roku 2025,“ zdôraznila Jóbová.
Ubytovacie zariadenia v kraji zaznamenali vlani spolu 2.001.682 prenocovaní, čo predstavuje medziročný nárast o 4,4 percenta. Domáci návštevníci vytvorili číslo 1.768.220, pričom ich počet medziročne vzrástol takmer o päť percent. Noci zahraničných hostí dosiahli počet 233.462.
Najväčší počet ubytovaných ľudí zaznamenali okresy Banská Bystrica (142.000), Brezno (135.000) a Zvolen (86.000). Z hľadiska návštevnosti pokračujú okresy Žiar nad Hronom (74.000), Banská Štiavnica (53.000), Krupina (51.000), Detva (43.000), Rimavská Sobota (31.000), Žarnovica a Lučenec (po 27.000). Nasledovali okresy Revúca (25.000), Veľký Krtíš (17.000) a Poltár (4000).
Medzi najnavštevovanejšie atrakcie Banskobystrického kraja patrí dlhodobo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici či Čiernohronská železnica. „Veľký záujem návštevníkov zaznamenávajú aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Múzeum mincí a medailí v Kremnici,“ poznamenala Jóbová. Medzi významné turistické ciele patria aj historické pamiatky ako hrad Šomoška, Hradné múzeum vo Fiľakove i prírodné lokality ako napríklad Bystrianska jaskyňa.
Novším kultúrnym bodom na turistickej mape regiónu je podľa organizácie cestovného ruchu aj Litterra v Revúcej. V prvom ucelenom roku fungovania ju navštívilo viac ako 20.000 záujemcov.
