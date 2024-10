Nemecké automobilky nechcú clá na dovoz elektromobilov z Číny

Berlín 2. októbra (TASR) - Vplyvné nemecké Združenie automobilového priemyslu (VDA) vyzvalo vládu, aby odmietla navrhované sankčné clá na dovoz čínskych elektromobilov. Členské štáty by o uvalení ciel mali hlasovať v piatok (4. 10.), pričom clá by do platnosti mali vstúpiť koncom mesiaca. Informovala o tom agentúra DPA.



"Hlasovanie štátov Európskej únie o zavedení vysokých dodatočných ciel na elektrické autá z Číny od konca októbra bude znamenať ďalší ústup od medzinárodnej spolupráce," povedala pre DPA prezidentka VDA Hildegard Müllerová. "Navyše, toto opatrenie ešte zvyšuje riziko sporov v globálnom obchode," dodala.



Nemecké automobilky, ktoré výrazne investovali na čínskom trhu a ich výsledky sú do veľkej miery závislé od predaja áut práve v Číne, vo všeobecnosti odmietajú uvalenie vysokých dovozných ciel. Obávajú sa odvety Pekingu, ktorá by ich tvrdo zasiahla.



Zatiaľ nie je isté, ako sa nemecká vláda rozhodne. Iná je pozícia Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky v EÚ, kde prezident Emmanuel Macron dal viackrát najavo podporu zavedeniu sankčných dovozných ciel na elektromobily z Číny. Podľa Müllerovej však Nemecko musí hlasovať proti. "Nemecká vláda musí v piatok zaujať jasný postoj a clá zamietnuť," povedala Müllerová.