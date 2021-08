Vďaka eurofondom vzniknú v Uliči dve ubytovacie zariadenia

Ulič 10. augusta (TASR) – Rozšíriť ponuku ubytovacích služieb v Poloninách sa v obci Ulič v okrese Snina podarí v najbližších rokoch aj vďaka eurofondom. Nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa prostredníctvom dotačnej schémy pre menej rozvinuté okresy podarilo získať hneď dvom súkromným subjektom. Kým jeden z nich získal NFP na výstavbu nového zariadenia, druhý za účelom vybudovania turistickej ubytovne prestavia objekt bývalej koniarne, vyplýva zo zmlúv o poskytnutí NFP zverejnených v centrálnom registri projektov.



Súčasťou projektu michalovskej spoločnosti Aktuál na výstavbu nových ubytovacích kapacít s celkovými oprávnenými výdavkami vyčíslenými na viac ako 235.000 eur je i výstavba spevnených plôch a kanalizačnej prípojky, a tiež zakúpenie elektrobicyklov a kolobežiek. Rezort dopravy prostredníctvom ministerstva hospodárstva sa zámer rozhodol podporiť v podobe refundácie v maximálnej možnej výške 200.000 eur. Investor by mal začať projekt realizovať v septembri, ukončiť by ho mal do marca 2023.



Bývalú koniareň na turistickú ubytovňu prerába miestna firma Redoak. NFP vo výške takmer 140.000 eur, ktorý na projekt rekonštrukcie získala, predstavuje takisto 85 percent oprávnených výdavkov (164.328 eur). Podľa zmluvy o poskytnutí NFP by mal investor projektové aktivity ukončiť v októbri budúceho roka.