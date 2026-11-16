< sekcia Ekonomika
Vďaka exportu plynu a ropy sa nórsky obchodný prebytok zdvojnásobil
Export nórskeho zemného plynu vzrástol o 148,1 % a vývoz ropy sa posilnil o 42,3 %.
Autor TASR
Oslo 16. novembra (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nórska sa v októbri medziročne viac ako zdvojnásobil, a to v dôsledku prudkého rastu vývozu zemného plynu a ropy, uviedol v pondelok nórsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Obchodný prebytok krajiny vzrástol na 121,4 miliardy nórskych korún (11,49 miliardy eur) z úrovne 54,1 miliardy NOK, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od decembra 2022. Prebytok sa zvýšil aj medzimesačne, keďže v septembri bol v objeme 103,4 miliardy NOK.
Októbrový nórsky vývoz medziročne stúpol o 49,4 % na 229,7 miliardy NOK. Zväčšil sa výraznejšie ako dovoz, ktorý sa zvýšil o 8,6 % na 108,2 miliardy NOK. Export nórskeho zemného plynu vzrástol o 148,1 % a vývoz ropy sa posilnil o 42,3 %. O 19,4 % vzrástol aj vývoz priemyselných tovarov. V rámci importu sa posilnil dovoz strojov a dopravných zariadení (18 %) a chemikálií a príbuzných výrobkov (1,1 %).
Od začiatku roka do záveru októbra Nórsko vykázalo obchodný prebytok 833,2 miliardy NOK. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prebytok vzrástol o 43 %. Export krajiny počas januára až októbra stúpol o 19,4 % a import sa posilnil len o 4,4 %.
Vývoz z pevninskej časti Nórska, čiže bez zahrnutia sektora ťažby ropy a plynu z mora, v októbri medziročne klesol o 3,5 %, ale medzimesačne stúpol o 1,9 %. Obchodný deficit krajiny bez energií sa v októbri prehĺbil na sumu 36,6 miliardy NOK z úrovne 33,4 miliardy NOK, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.
(1 EUR = 10,5695 NOK)
Obchodný prebytok krajiny vzrástol na 121,4 miliardy nórskych korún (11,49 miliardy eur) z úrovne 54,1 miliardy NOK, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od decembra 2022. Prebytok sa zvýšil aj medzimesačne, keďže v septembri bol v objeme 103,4 miliardy NOK.
Októbrový nórsky vývoz medziročne stúpol o 49,4 % na 229,7 miliardy NOK. Zväčšil sa výraznejšie ako dovoz, ktorý sa zvýšil o 8,6 % na 108,2 miliardy NOK. Export nórskeho zemného plynu vzrástol o 148,1 % a vývoz ropy sa posilnil o 42,3 %. O 19,4 % vzrástol aj vývoz priemyselných tovarov. V rámci importu sa posilnil dovoz strojov a dopravných zariadení (18 %) a chemikálií a príbuzných výrobkov (1,1 %).
Od začiatku roka do záveru októbra Nórsko vykázalo obchodný prebytok 833,2 miliardy NOK. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prebytok vzrástol o 43 %. Export krajiny počas januára až októbra stúpol o 19,4 % a import sa posilnil len o 4,4 %.
Vývoz z pevninskej časti Nórska, čiže bez zahrnutia sektora ťažby ropy a plynu z mora, v októbri medziročne klesol o 3,5 %, ale medzimesačne stúpol o 1,9 %. Obchodný deficit krajiny bez energií sa v októbri prehĺbil na sumu 36,6 miliardy NOK z úrovne 33,4 miliardy NOK, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.
(1 EUR = 10,5695 NOK)