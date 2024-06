Vďaka novej linke chce Reneso zvýšiť recykláciu cigaretových ohorkov

Žiar nad Hronom 5. júna (TASR) - Žiarska spoločnosť Reneso, za ktorou stojí zakladateľ recyklačného projektu EcoButt Hugo Repáň, disponuje novou recyklačnou technológiou, prostredníctvom ktorej mení použité tabakové náplne a cigaretové ohorky na granulát využívaný namiesto celulózy pri výrobe asfaltu. Jej slávnostné uvedenie do prevádzky sa konalo v stredu v Žiari nad Hronom.



Podľa Repáňa nová prevádzka prináša spoločnosti možnosť výrazne zvýšiť objem recyklácie. Firma na projekte spolupracuje aj s výrobcami tabakových produktov a doteraz prevzala na recykláciu približne 20.000 kilogramov cigaretových ohorkov a tabakových náplní.



"Na to, aby sme zrecykovali to, čo nám momentálne chodí na firmu, so starými strojmi, by sme potrebovali 45 dní v mesiaci," skonštatoval Repáň s tým, že vďaka novej linke, ktorú zafinancoval výrobca tabakových výrobkov, sa kapacita zvýši. Nová technológia je zároveň reakciou na nové typy filtrov.



Granulát z recyklačného projektu spĺňa podľa Pavla Müllera, riaditeľa regionálnej pobočky spoločnosti Strabag vo Zvolene, všetky požadované technické parametre a je plnohodnotnou náhradou celulózy. "Vidíme obrovský potenciál, lebo plnohodnotne nahrádzame prírodný materiál celulózu pri výrobe asfaltovej zmesi. Dnes už môžeme povedať, že prírodný materiál plnohodnotne nahrádzame umelým recyklovaným tovarom," skonštatoval.



Dodal, že využitie takéhoto materiálu má svoj význam najmä pri cestách, ktoré sú vysoko namáhané, ako sú diaľnice a rýchlostné cesty. Prvé výrobky z novej recyklačnej linky budú podľa jeho slov aplikované pri výrobe asfaltovej zmesi na výstavbu ciest na východnom Slovensku, pri rekonštrukciách ciest I. triedy.



Inováciu od jej zrodu podporuje aj žiarska samospráva. Práve v Žiari nad Hronom pre dvomi rokmi prvýkrát úspešne použili zrecyklované ohorky pri realizácii novej cesty. "Bolo na to použitých 10 miliónov cigaretových ohorkov, ktoré boli vyzbierané na území mesta," poznamenal v tejto súvislosti primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.



Mesto zároveň od začiatku vzájomnej spolupráce aktívne vytvára podmienky obyvateľom, a to osadením špeciálnych košov na cigaretové ohorky na najfrekventovanejších miestach. "V ich osádzaní pokračujeme aj tento rok. Verím, že aj rôzne firmy, ktoré majú veľa zamestnancov, pôjdu týmto smerom a nakúpia takéto zberné nádoby do svojich prevádzok," dodal Antal.



K podobnej iniciatíve chce Reneso motivovať aj ostatné samosprávy na Slovensku a aj samotných ľudí, aby neodhadzovali cigaretové ohorky na zem a do prírody. "Naše zberné nádoby sú umiestnené v rámci celého Slovenska, od Michaloviec až po Bratislavu. Plus máme spustený recyklačný program s firmou Philip Morris týkajúci sa tabakových náplní," poznamenal Repáň. Podľa Lucie Blahovej, manažérky tejto spoločnosti pre udržateľnosť, od spustenia tohto zberu vyzbierali na predajniach 15,4 tony tabakových náplní.