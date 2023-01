Vďaka prírodnému snehu sa pri Klačne podarilo spustiť malé vleky

Kľačno 24. januára (TASR) - Najväčšie lyžiarske stredisko na hornej Nitre Skiarena Fačkovské sedlo pri Kľačne v okrese Prievidza spustilo uplynulý víkend iba malé lyžiarske vleky, a to len vďaka prírodnému snehu. Zabezpečiť vhodné podmienky na lyžovanie je pre stredisko z roka na rok ťažšie. Vyplýva to z vyjadrenia konateľa spoločnosti Klak Mariána Januščáka. Reagoval tak na prognózu Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), podľa ktorého globálna zmena klímy ohrozuje dlhodobú udržateľnosť lyžiarskych stredísk závislých od vhodných snehových podmienok.



"Prognóza IEP len potvrdzuje trend, ktorý zaznamenávame v posledných rokoch. Každým rokom je pre nás ťažšie a ťažšie pripraviť vhodné lyžiarske podmienky, a to nielen z hľadiska vyšších teplôt, ale najmä veľkých výkyvov v počasí," skonštatoval v utorok pre TASR Januščák.



V lyžiarskych strediskách, ako je i to pri Kľačne, podľa neho nemá zmysel investovať ďalšie prostriedky do lyžovania. "Už v súčasnej dobe pri aktuálnych cenách elektrickej energie, ktorú máme na úrovni zhruba trojnásobku ceny z roku 2021, je pre nás nerentabilné zasnežovať najväčšiu zjazdovku," priblížil.



Uplynulý víkend bol podľa Januščáka prvým, keď lyžiarske stredisko spustilo aspoň menšie vleky, aj to len vďaka prírodnému snehu. "To, čo sa nám podarilo vysnežiť ešte v decembri, kompletne vzišlo počas oteplenia na prelome rokov. Ak nám počasie dovolí, budeme sa snažiť tento týždeň dosnežiť tak, aby sme mohli lyžovať aj budúci víkend," dodal.



IEP informoval, že v desaťročiach 2030 až 2050 bude mať na Slovensku nevhodné podmienky 26 stredísk. Problematické podmienky súvisiace so zrážkami a suchom budú podľa neho zjavné najmä v nižších polohách. Postačujúce podmienky na vlastnú prevádzku nebudú mať podľa inštitútu lyžiarske strediská pod 1000 metrov nad morom, pričom ich nemusí zachrániť ani vysoká intenzita zasnežovania.