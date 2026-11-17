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Vďaka silnému domácemu dopytu americké podnikové zásoby vzrástli
Septembrové tempo rastu podnikových zásob, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu, bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Podnikové zásoby v USA sa v septembri vzhľadom na silný domáci dopyt zvýšili. Americké ministerstvo obchodu v utorok uviedlo, že zásoby vzrástli o 0,5 % po augustovom posilnení o 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Septembrové tempo rastu podnikových zásob, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu, bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Medziročne sa americké podnikové zásoby v septembri zväčšili o 5,1 %. Domáci americký dopyt totiž podporili odolné výdavky spotrebiteľov a investície podnikov do umelej inteligencie.
Maloobchodné zásoby v septembri vzrástli o 0,4 % po tom, ako auguste stagnovali. Zásoby motorových vozidiel stúpli o 0,2 % po augustovom raste o 0,7 %. Zásoby veľkoobchodu sa v septembri zvýšili o 0,7 % a zásoby výrobcov sa posilnili o 0,4 %.
K medziročnému rastu americkej ekonomiky v treťom kvartáli, ktorý bol na úrovni 3,4 %, podnikové zásoby prispeli 1,61 percentuálneho bodu.
Septembrové tempo rastu podnikových zásob, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu, bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Medziročne sa americké podnikové zásoby v septembri zväčšili o 5,1 %. Domáci americký dopyt totiž podporili odolné výdavky spotrebiteľov a investície podnikov do umelej inteligencie.
Maloobchodné zásoby v septembri vzrástli o 0,4 % po tom, ako auguste stagnovali. Zásoby motorových vozidiel stúpli o 0,2 % po augustovom raste o 0,7 %. Zásoby veľkoobchodu sa v septembri zvýšili o 0,7 % a zásoby výrobcov sa posilnili o 0,4 %.
K medziročnému rastu americkej ekonomiky v treťom kvartáli, ktorý bol na úrovni 3,4 %, podnikové zásoby prispeli 1,61 percentuálneho bodu.