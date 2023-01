Vďaka tejto aplikácii ušetrili Slováci už milióny eur

Bratislava 27. januára (OTS) - Zákazníci Lidla využívajú už tri roky výhody, ktoré im ponúka jedinečná digitálna lojalitná karta „Lidl Plus“. Nainštalovať si aplikáciu sa naozaj oplatí: dvakrát týždenne v nej totiž pribudnú nové zľavové kupóny. Dodatočnú zľavu je navyše možné získať pri každom nákupe v ktorejkoľvek zo 160 Lidl predajní na Slovensku.



Lidl Plus oslavuje v týchto dňoch tri roky od spustenia na Slovensku. Za ten čas bola z App Storu a Google Play stiahnutá takmer 1 600 000 krát a dlhodobo patrí medzi najsťahovanejšie aplikácie na Slovensku. Zákazníci Lidla doteraz ušetrili vďaka exkluzívnym zľavovým kupónom viac ako 20 000 000 €. Diskont pre nich pripravil takmer tri desiatky súťaží a kampaní, pričom na ďalšie skvelé novinky sa môžu tešiť už onedlho.



„S Lidl Plus máte všetko po ruke: špeciálne akcie, výhodné ponuky u našich partnerov, prehľad letákov, sumár nákupu či vyhľadávač predajní aj s odporúčaním pre najlepší čas nákupu. Jedným klikom sa dostanete do nášho online shopu a do Kuchyne Lidla. A to všetko navyše ekologicky, bez papierových kupónov či plastovej kartičky. Lidl Plus je pre nás ďalším spôsobom ako ponúknuť zákazníkom čo najlepší pomer kvality a ceny a spríjemniť im nákup v Lidli,“ vysvetlil obchodný riaditeľ diskontu Matej Prochotský.



V Lidl Plus nájde zákazník dvakrát týždenne nové a exkluzívne zľavové kupóny. Stačí si ich aktivovať kedykoľvek pred zaplatením nákupu a potom už len počas blokovania tovaru priložiť k skeneru mobilný telefón s digitálnou kartou Lidl Plus. Po každom nákupe pribudne v Lidl Plus digitálny stierací žreb s možnou dodatočnou zľavou.



Onedlho pribudne v Lidl Plus elektronická účtenka, ktorú bude mať zákazník automaticky uloženú vo svojom mobilnom telefóne a kedykoľvek sa k nej môže vrátiť. Elektronická účtenka bude využiteľná napríklad aj pri reklamácii tovaru.