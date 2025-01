Vďaka Vám bol rok 2024 oveľa lepší, ďakujeme

Bratislava 10. januára (OTS) - Aj rok 2024 bol dôkazom, že Slovensko je domovom nespočetného množstva skvelých ľudí. Vďaka nim mohol Lidl naďalej rozvíjať svoje spoločensky zodpovedné projekty a pomáhať núdznym i slovenskej prírode. To, že každá pomoc sa počíta, sa potvrdilo aj tento rok a navyše, keď sa spoja dobrí ľudia, dejú sa zázraky. Lidl a jeho zákazníci pomohli projektami v celkovej hodnote viac ako 2 200 000€.



Spoločne sme pomohli ľuďom v núdzi a rozdali ešte viac potravín, potešil športovými pomôckami deti v školách a zdravotní klauni priniesli radosť deťom do nemocníc. Spolu s tisíckami z vás sme vyzbieral mnoho ton odpadu zo slovenskej prírody a vybudovali päť zelených mestských parkov Lidl Čistinka.



„Ďakujeme našim zákazníkom, ktorí svojou podporou a angažovanosťou pomáhajú meniť Slovensko na lepšie miesto. Vďaka vám môžeme pokračovať v našich spoločensky zodpovedných projektoch a prinášať pozitívne zmeny do komunít po celom Slovensku. Spoločne dokazujeme, že každá pomoc, aj tá malá od jednotlivca, sa počíta a spolu dokážeme veľké veci,“ povedala Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty Lidl Slovenská republika.



Rok 2024 bol bohatý na aktivity a štedrý v pomoci

Vďaka projektu Upracme si Slovensko ubudlo zo slovenskej prírody viac ako 334 ton odpadu. V rámci tohto projektu môžu zákazníci iba v Lidli svoje zálohy za vratné obaly venovať na čistenie našej prírody. V roku 2024 na tento účel putovalo viac ako 40 000 eur.



Keďže najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne, v Lidli už od roku 2020 funguje projekt Nenechajme to plávať. Len za tento rok sa vďaka nemu zo slovenských riek a vodných tokov podarilo vyloviť 70 ton odpadu.



Tatranské lesy sa v roku 2024 vďaka projektu Lidla Voda pre stromy rozrástli o ďalších 185 000 stromčekov. Celkovo ich je v Lidl lese na ploche presahujúcej 800 hektárov už vyše 2 000 000.



Najväčšia potravinová zbierka na Slovensku Podeľ sa a pomôž v končiacom sa roku priniesla núdznym potraviny v hodnote 400 000 eur a okrem toho podporila ľudí, ktorí to potrebujú sumou 30 000 eur. Zbierka opäť pomáhala každý deň v roku a priamo v regiónoch, vtedy a tam kde to je potrebné.



Aj v roku 2024 vyrástlo na Slovensku päť nových mestských parkov. Ľudia rozhodli v hlasovaní a Lidl Čistinky v druhom ročníku súťaže získali mestá Veľký Meder, Levoča, Košice – Dargovských hrdinov, Rožňava a Považská Bystrica. K nim v roku 2025 pribudnú ďalšie mestá, ktoré sa budú tešiť z priestoru pre mladých i skôr narodených, športovcov či grillmajstrov, mamičky i detičky.



Deti a ich zdravie sú jedným z dvoch hlavných smerov projektov spoločenskej zodpovednosti diskontu a preto podporuje aj základné školy pri novootvorených predajniach. Prostredníctvom projektu Váš nákup = Veľká pomoc tento rok venoval školám športové vybavenie v hodnote 33 000 eur.



Lidl spolu so svojimi zákazníkmi podáva pomocnú ruku aj malým bojovníkom, ktorí musia o svoje zdravie bojovať od prvých chvíľ. V rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách v tomto roku podporil 52 rodín pomocou v hodnote 52 000 eur. V roku 2024 presiahol počet podporených detí 300.



Vďaka svojim zákazníkom, ktorí si nasadili červené nosy, mohol Lidl odovzdať charitatívnej zbierke Radosť sa nosí 70 000 eur. Tie aktuálne plnia svoj cieľ a prinášajú radosť chorým deťom do slovenských nemocní prostredníctvom 365 klaunských návštev.



Projektom S Lidlom šetríme jedlom predajca bojuje proti plytvaniu potravinami a spolu svojimi zákazníkmi zachránili viac ako 500 ton ovocia a zeleniny, ktoré by inak skončili v koši.



Viac informácií o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla sa dozviete na webe spolocenskazodpovednost.sk alebo na sociálnych sieťach diskontu. Zapojiť sa do projektov môžete v ktorejkoľvek zo 167 predajní Lidla na Slovensku.