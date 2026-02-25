< sekcia Ekonomika
Vďaka vývoju je firma zo Starej Turej špičkou vo výrobe bicyklov
Spoločnosť vyrobí ročne až 50.000 bicyklov rôznych kategórii.
Autor TASR
Stará Turá 25. februára (TASR) - Spoločnosť Belve zo Starej Turej vyrobí ročne až 50.000 bicyklov rôznych kategórii. Bicykle nielen vyrába, ale vo svojom vývojom oddelení priamo v Starej Turej aj navrhuje. Je druhým najväčším výrobcom a najväčším predajcom bicyklov značky CTM na Slovensku. TASR o tom informoval riaditeľ spoločnosti Kamil Vrábel.
„V Starej Turej prebieha pred reálnou výrobou priemyselný a grafický vývoj bicyklov. Súčasťou procesu je aj výroba kolies priamo u nás na dvoch poloautomatických linkách. Denne vyprodukujeme 800 - 900 kolies. Na produkcii 50.000 bicyklov ročne sa podieľa asi 80 zamestnancov, efektivita je teda veľmi dobrá,“ doplnil Vrábel.
V Starej Turej vyrábajú bicykle všetkých druhov - od detských až po zjazdové a enduro špeciály. Gro vývoja a výroby tvoria horské MTB bicykle. Asi 20 % produkcie tvoria elektrobicykle. Určené sú na horskú cyklistiku, pre náročnejších cyklistov, ale aj na bežnú mestskú cyklistiku.
V roku 2023 získala spoločnosť Národnú cenu za dizajn v oblasti dlhodobého hospodárskeho prínosu pre krajinu. Bicykle zo Starej Turej vyvážajú do 14 krajín Európy. Majú asi 400 odberateľov, okrem Slovenska sa najväčšiemu záujmu tešia bicykle zo Starej Turej v Poľsku a v Českej republike.
Aj vďaka investíciám do inovácií zvládli podľa riaditeľa turbulentné pandemické obdobie, využívajú najmodernejšie technológie, ako 3D konštrukčné softvéry, 3D tlač, virtuálnu realitu a podobne.
