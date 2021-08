Vďaka zmene zákona sa zaujíma o brigády viac 15-ročných mladých

Bratislava 4. augusta (TASR) – Zmena zákona, ktorá od marca povoľuje pracovať na Slovensku každému, kto dovŕši 15 rokov, zrejme motivuje mladých nájsť si brigádu. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk. Hovorkyňa spoločnosti Nikola Richterová vyčíslila, že počet životopisov na portáli medziročne narástol na trojnásobok.



Kým v roku 2020 sa od začiatku mája do konca júla nachádzalo na portáli 55 životopisov od 15-ročných mladých ľudí, v rovnakom období tohto roka ich bolo na portáli zverejnených 189. Nárast pripisuje portál zmierneniu zákona, ktorý povoľuje prácu 15-ročných bez ďalších podmienok.



Z celkového počtu uchádzačov o brigádu tvorili 15-roční mladí ľudia na portáli zhruba dve percentá. V rebríčku kandidátov so záujmom o brigádu im patrí desiata priečka. Podobný počet sa uchádza o brigádu vo veku 24 rokov a o niečo viac vo veku 23 rokov. Rebríčku kraľujú 18-roční, v tomto veku má svoj životopis na portáli zverejnených 1479 uchádzačov. Za nimi nasledujú 19- a 17-roční mladí ľudia.



"Dopyt firiem po brigádnikoch je aktuálne vysoký. Zamestnávatelia uverejnili v júni 3200 ponúk na dohodu a vytvorili tak nový rekord," pripomenula hovorkyňa. Veľký záujem podľa jej slov pokračuje aj v júli, portál zaznamenal ďalších vyše 2600 ponúk.



Uchádzači majú aktuálne k dispozícii najviac príležitostí v obchode, cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve, pomocných prácach a vo výrobe. Spomedzi jednotlivých pozícií vidí portál najviac pracovných ponúk na pozície predavačov, pokladníkov a administratívnych pracovníkov.