Predaj áut v Nemecku klesol minulý mesiac o 40 percent

Berlín 3. júla (TASR) - Predaj áut v Nemecku klesol minulý mesiac o 40 %. Uviedol to v piatkovom vydaní nemecký denník Tagesspiegel, ktorý sa odvolal na informácie nemeckého zväzu dovozcov automobilov VDIK. Nemecký automobilový trh tak smeruje k najhorším výsledkom za posledných 30 rokov.



Podľa šéfa VDIK Reinharda Zirpela sa v Nemecku predalo v júni 220.000 automobilov. V porovnaní s júnom 2019 to po úprave o kalendárne vplyvy znamená pokles približne o 40 %. Čísla, ktoré odrážajú vplyv pandémie nového koronavírusu, sú ďalšou zlou správou pre kľúčový automobilový sektor. Ten aj pred koronakrízou zápasil s problémami, ako je tlak na ekologickejšie vozidlá a škandály spojené s emisnými podvodmi.



Zirpel očakáva, že v tomto roku sa v Nemecku predá približne 2,8 milióna áut. V porovnaní s rokom 2019 by to znamenalo pokles zhruba o 20 %. Taký nízky počet predaných áut zaznamenali naposledy v roku 1989.



Aj to je však podľa Zirpela optimistická prognóza. "Do konca júna je prepad zhruba 35-percentný. Aby bol pokles za celý rok na úrovni 20 %, 2. polrok bude musieť zaznamenať výrazné zotavenie," povedal šéf DIHK.