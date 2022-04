VDKi: Nemecko zvládne zákaz dovozu ruského uhlia

Frankfurt nad Mohanom 6. apríla (TASR) - Nemecko by malo do nástupu novej vykurovacej sezóny nájsť alternatívy k dovozu čierneho uhlia z Ruska, bude však musieť počítať s technickými problémami a zvýšenými nákladmi. Uviedli to v stredu zástupcovia asociácie nemeckých dovozcov uhlia VDKi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V reakcii na najnovší vývoj na Ukrajine, najmä na zabíjanie civilistov v ukrajinskom meste Buča, pripravila Európska únia nový balík sankcií proti Rusku. Ten zahrnuje aj zákaz dovozu uhlia. "Zmena trás pri dovoze uhlia po mori bude možná, aj keď za cenu vyšších nákladov," uviedol predseda VDKi Alexander Bethe. Zároveň dodal, že "ani zmena v súvislosti s kvalitou suroviny nebude pre elektrárne úplne bezproblematická. Napriek tomu by Nemecko malo zvládnuť ukončiť dovoz uhlia z Ruska do najbližšej zimy".



Nemecko doviezlo z Ruska minulý rok približne 18 miliónov ton uhlia pre oceliarne a produkciu elektrickej energie. Ruská federácia sa tak na celkovom dovoze uhlia do Nemecka podieľala 53 %.



V závere minulého roka sa však dovoz ruských surovín skomplikoval a nemeckí dovozcovia začali už vtedy hľadať alternatívy. Obrátili sa na Austráliu, Kolumbiu, Indonéziu, USA, ako aj africké krajiny Mozambik a Južnú Afriku. Asociácia však neuviedla, o koľko by sa náklady na dovoz uhlia z iných zdrojov po odstavení importov z Ruska zvýšili.